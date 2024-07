Empoderar jovens para empreender

Sempre acreditei na importância e no poder do empreendedorismo. Desde jovem, vi como a capacidade de transformar ideias em realidade poderia mudar vidas e comunidades. Acreditando nisso foi o que me trouxe até a Junior Achievement (JA), uma organização que, há mais de 100 anos, vem capacitando jovens em todo o mundo a descobrirem e realizarem seu potencial.

No Ceará, a JA atua desde 2005, levando programas educativos de empreendedorismo e educação financeira para crianças, adolescentes e adultos. Tenho o privilégio de ver o impacto positivo que essa educação transformadora causa na vida de tantos jovens. Através de iniciativas como a Unidade Curricular Jovem Empreendedor e o Programa Empreendedor Criativo, nossos alunos não apenas aprendem sobre negócios, mas também desenvolvem habilidades essenciais como liderança, trabalho em equipe e resiliência.

Um dos aspectos mais gratificantes do nosso trabalho é ver a mudança de mentalidade que ocorre nesses jovens. Eles começam a entender que, com determinação e criatividade, podem superar desafios e criar oportunidades, não apenas para si mesmos, mas também para suas comunidades. Nesta missão unimos coração e capacidade cognitiva, realizando o nosso trabalho na JA Ceará. Somos uníssonos quando reunimos as empresas mantenedoras, gestores públicos e professores da rede do nosso Estado.

Nossa parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará tem sido fundamental para integrar a educação empreendedora no currículo do ensino médio. Esse esforço conjunto não só enriquece o aprendizado dos alunos através dos professores qualificados, mas também os inspira a serem agentes de mudança. Ver o entusiasmo e a confiança crescerem em cada estudante, na ação de cada docente e voluntário, é uma das maiores recompensas do nosso trabalho.

Histórias de sucesso não faltam. Jovens que, após participarem dos nossos programas, conseguiram iniciar seus próprios negócios ou ingressar no mercado de trabalho com uma visão diferenciada. Eles não apenas encontram seu caminho, mas também ajudam a construir uma sociedade mais justa e próspera.

O mundo está em constante mudança e a Junior Achievement continua comprometida em empoderar nossos jovens, proporcionando as ferramentas e o apoio necessários para que possam transformar suas ideias em uma resultante factível pelo ensino. Acredito firmemente que, juntos, podemos criar um futuro onde todos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e contribuir para um desenvolvimento socioeconômico sustentável.