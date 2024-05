Desvendando a Profissão de Zootecnista: Guardiões do Bem-Estar Animal e da Sustentabilidade

No universo da produção animal e da gestão de recursos naturais, os zootecnistas emergem como pilares fundamentais, reunindo conhecimento científico, prático e legislativo para promover o equilíbrio entre a eficiência produtiva, o bem-estar dos animais e a preservação ambiental.

O zootecnista é o profissional capacitado para atuar no planejamento, organização e execução de projetos relacionados à produção animal, utilizando princípios científicos e tecnológicos para garantir o desenvolvimento sustentável do setor. Sua formação abrange conhecimentos multidisciplinares, incluindo genética, nutrição, manejo, reprodução e legislação, capacitando-o para lidar com os desafios complexos da criação animal.

No Brasil, a profissão de zootecnista é regulamentada pela Lei nº 5.550/1968, que estabelece as atribuições e competências do zootecnista, garantindo sua habilitação para atuar em diversas áreas, como a produção animal, a conservação ambiental, a pesquisa científica e a gestão agroindustrial.

Os zootecnistas encontram um vasto campo de atuação em diferentes segmentos da sociedade. No agronegócio, desempenham papéis cruciais em fazendas, granjas e indústrias alimentícias, aplicando seus conhecimentos para otimizar a produção animal, melhorar a qualidade dos produtos e garantir o bem-estar dos animais. Além disso, atuam em áreas como biotecnologia, pesquisa científica, conservação ambiental, consultoria técnica, ensino e extensão rural, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica em diversos setores.

A importância dos zootecnistas na sociedade contemporânea é indiscutível. Eles são os guardiões do equilíbrio entre produção e preservação, promovendo práticas sustentáveis e éticas que garantem a segurança alimentar, o bem-estar animal e a conservação dos recursos naturais.

Em resumo, os zootecnistas são agentes de transformação, moldando um futuro onde a produção animal é sustentável, ética e eficiente, em harmonia com o meio ambiente e com todas as formas de vida. Seu trabalho é essencial para garantir a segurança alimentar, a saúde pública e o bem-estar animal, contribuindo para uma sociedade mais justa, saudável e próspera.

Parabéns a todos os zootecnistas pelo seu dia, celebrado em 13 de maio! É uma honra reconhecer o trabalho incansável e dedicado desses profissionais que desempenham um papel fundamental na produção animal, no desenvolvimento agropecuário e na busca por práticas sustentáveis. É realmente motivo de orgulho ter a presença da Zootecnia no Sistema CFMV/CRMVs.

Daniel Viana é presidente do CRMV-CE