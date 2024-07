Prevenção de Acidentes do Trabalho: um compromisso com a vida

O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, celebrado neste dia 27 de julho, reforça a importância da adoção de políticas de segurança nos mais variados segmentos trabalhistas. Essa temática deve ser tratada com a importância que merece, pois o que está em jogo são milhões de vidas.

Infelizmente, dados do Observatório de Segurança e Saúde (SmartLab), uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a cooperação de vários órgãos do país, mostram que, entre 2012 e 2022, foram feitas 6.774.543 notificações de acidentes de trabalho e registradas 25.492 mortes no período. Para termos uma ideia, uma pessoa morre a cada três horas vítima de acidente de trabalho no país.



É necessária uma ampla reflexão de todos os envolvidos no segmento empresarial e dos colaboradores, para que possamos nos conscientizar sobre as medidas de prevenção e segurança necessárias para reduzir ao máximo as ocorrências, seja no deslocamento até a empresa ou no ambiente de trabalho. Caso isso não aconteça, mais e mais vidas serão perdidas Brasil afora.

Diante dessa realidade, todas as diretrizes que as empresas possam desenvolver que visem a promoção de um ambiente de trabalho saudável e seguro são sempre muito bem-vindas. Nesse contexto, o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec) desempenha um papel crucial na conscientização das mais de quarenta empresas associadas à entidade, com o objetivo de tornar o setor mais seguro e consciente.

A colaboração entre sindicatos, empresas, trabalhadores e sociedade de modo geral é vital para a construção de uma cultura de prevenção de acidentes. Em um cenário onde os índices nacionais de acidentes são preocupantes, a atuação proativa e comprometida entre todos os segmentos empresariais e trabalhistas, pode ser a chave para reduzir esses números e garantir que todas as pessoas retornem seguras para suas casas ao final de cada jornada. A prevenção de acidentes é um dever de todos, e a união de esforços pode, sem dúvida, salvar vidas.

Fabiano Barreira é presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)