Ibiapaba - desenvolvimento da região requer investimentos em recursos hídricos

A região cearense que tem a maior produção hortifrúti é a Ibiapaba. Essa é uma área que põe alimento na mesa de famílias e receita no orçamento do governo.

Mas a Ibiapaba que tanto promove fartura também pede um pouco de retribuição em forma de políticas públicas.

O aumento do potencial de produção depende de ações que estão diretamente condicionadas à disponibilidade hídrica e à capacidade de armazenamento e distribuição da água ao longo do ano, o que viabilizaria a implantação de um perímetro irrigado, mas esse projeto necessita de uma forte articulação para garantir sucesso para a região.

Esse tema foi tratado em reunião recente, por gestores e parlamentares, com a cúpula do Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional (MIDR). A discussão avançou no sentido de ajustar e adaptar alternativas para dar condições de execução a essa pauta.

Uma das soluções seria a construção de uma barragem, o açude Lontras, com custo estimado em R$ 880 milhões. Esse valor elevado é um entrave em Brasília. Na reunião, porém, houve o encaminhamento de uma demanda mais simples: a substituição do açude Lontras por cinco barragens menores.

Esse conjunto de pequenas barragens teria um custo de aproximadamente R$ 300 milhões. E, efetivamente, possibilitaria a implantação e a operação do perímetro irrigado.

Dez municípios da região serão diretamente beneficiados com a execução dessa proposta. A produção hortifrúti deve aumentar, assim como todo o setor agropecuário, gerando renda e abrindo postos de trabalho diretos e indiretos por todo o ano.

Esses mesmos municípios reúnem uma população que supera 400 mil habitantes, mas todo o estado será beneficiado com essa pauta, devido ao crescimento da produção de alimentos saudáveis e à elevação de receitas com o fornecimento desses mesmos itens para outros estados e países.

Desenvolver ações e projetos que promovam segurança hídrica e produção agropecuária é fundamental para proporcionar novas oportunidades aos municípios cearenses, assegurar fornecimento de água a populações urbanas e rurais, viabilizar a instalação de indústrias e outras empresas, elevar a arrecadação de impostos e, principalmente, fazer o Ceará acelerar seu crescimento socioeconômico de forma mais justa em todas as regiões.

A Ibiapaba pede atenção e prioridade nesse momento.