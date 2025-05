Fortaleza no centro da Investimento Social

O Brasil carrega desigualdades históricas que se expressam especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Nessas áreas, projetos sociais desempenham papel fundamental ao promover cidadania, acesso a direitos e inclusão para populações frequentemente "invisíveis". São iniciativas que nascem da base, com soluções construídas a partir da realidade local, mas que ainda enfrentam dificuldades de financiamento e reconhecimento.

Nesse cenário, a escolha de Fortaleza como sede do 13º Congresso GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) - de 7 a 9 de maio de 2025 - representa um marco importante. Pela primeira vez em 15 anos, o principal encontro sobre filantropia e investimento social privado do Brasil sai de São Paulo e deve reunir mais de mil pessoas em terras alencarinas. Com o tema “Desconcentrar Poder, Conhecimento e Riqueza”, o congresso convida a sociedade a repensar as estruturas de privilégio e a promover uma atuação mais justa, descentralizada e diversificada.

A título de reflexão, um dado do Censo GIFE 2022-2023 revela que 72% atuação do investimento social privado ainda estão concentradas na Região Sudeste e que no setor filantrópico foram investidos mais de R$ 4,8 bilhões de reais.

O GIFE é atualmente formado por 170 associados e foi pioneiro na conceituação e disseminação do termo “Investimento Social Privado” (ISP) no Brasil. O conceito foi desenvolvido durante sua fundação, nos anos 90, por um grupo de executivos e líderes de empresas, fundações e institutos que buscavam diferenciar suas ações sociais das práticas filantrópicas tradicionais e assistências. O ISP é definido como a destinação voluntária, planejada, monitorada e sistemática de recursos próprios para projetos do terceiro setor.

Ao trazer o debate para regiões historicamente menos contempladas por recursos e atenção dos investidores, o congresso passa a ser, por si só, uma oportunidade de abrir espaço para as vozes e experiências do Nordeste e que se transforme também em um território de escuta e de valorização da diversidade. E quando isso acontece, toda a sociedade avança junto.