Dores nas costas na gestação

A maternidade é uma das épocas mais importantes da vida da mulher. A chegada de um filho traz novas responsabilidades, alegrias e oportunidades de dar e receber amor. No entanto, requer cuidados especiais. De acordo com estudos médicos, entre 60% e 80% das gestantes sofrem ou vão sofrer com dores nas costas durante a gravidez. O desconforto, em um momento tão delicado, afeta o bem-estar e a qualidade de vida das mamães.

O surgimento das dores nas costas durante a gestação deve-se a diversos fatores, como o natural aumento do peso, pois o crescimento do bebê altera o centro de gravidade do corpo, sobrecarregando a coluna lombar. Além disso, devido a alterações hormonais ocorre o relaxamento dos ligamentos pélvicos, necessário para o parto, o que pode afetar a estabilidade da coluna vertebral, causando dor.

Mas há fatores nos quais se pode efetivamente fazer a prevenção. Por exemplo, manter uma boa postura, com a coluna ereta e os ombros relaxados, ao sentar e ao caminhar. Outra maneira de prevenir dores nas costas é a prática regular de exercícios específicos para gestantes, como pilates e hidroginástica, que fortalecem os músculos das costas e melhoram a postura. Também é recomendado o uso de calçados confortáveis e com bom suporte para os pés, o que ajuda a manter a postura correta e a reduzir a dor nas costas.

Os cuidados com a alimentação também contribuem. Manter um peso adequado durante a gravidez ajuda a prevenir o sobrepeso e a sobrecarga na coluna. Um fator adicional deve ser adotado: o repouso, pois nessa fase o organismo precisa de mais tempo para se recuperar dos esforços feitos durante o dia.

Se as dores nas costas forem persistentes, é preciso consultar um médico especializado em saúde da mulher, que poderá avaliar a causa e indicar o tratamento adequado, que pode incluir medicamentos, massagens ou outras medidas terapêuticas - que devem sempre ser realizadas por um profissional qualificado. Dessa forma, com medidas preventivas e cuidados adequados, as gestantes podem minimizar as dores nas costas e aproveitar, com saúde, essa fase tão especial da vida.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)