Atualmente, o mundo enfrenta uma crise reprodutiva de proporções alarmantes e consequências incalculáveis, exigindo uma resposta imediata e abrangente. O declínio na taxa de fecundidade, a parentalidade tardia, o aumento da obesidade e o estilo de vida moderno, aliados ao envelhecimento populacional, está moldando uma realidade preocupante que afeta não apenas o presente, mas também o futuro da humanidade.

Em vários países do mundo, o número de nascimentos já não é capaz de repor o número de óbitos, levando a um desequilíbrio demográfico com repercussões econômicas, sociais e culturais significativas. Estudo recente, publicado na maior revista científica na área de reprodução humana, alertou que até o ano de 2100 o número de habitantes do planeta poderá cair pela metade. No Brasil, a taxa de fecundidade atual é de 1,7 filhos por mulher, bem abaixo da taxa de reposição da população, que deve ser maior que 2,1 filhos por mulher. A taxa de fecundidade mundial é de 2,5 filhos por mulher e está em queda acelerada.

É importante reconhecer que a crise reprodutiva não é apenas um problema demográfico, mas também uma questão de direitos humanos. O acesso equitativo a cuidados de saúde reprodutiva, educação sexual abrangente e apoio às famílias são fundamentais para enfrentar esse desafio. É preciso que as políticas públicas de saúde da mulher estimulem o planejamento reprodutivo, não se limite apenas as oferecer métodos contraceptivos. Precisamos de políticas proativas que incentivem a maternidade e paternidade responsáveis, promovam a igualdade de gênero e garantam que todas as pessoas tenham recursos necessários para planejar suas famílias de forma segura e sustentável.

A crise reprodutiva global é um chamado à ação para governos, organizações internacionais, sociedade civil e indivíduos. Devemos agir agora para garantir um futuro próspero e sustentável para as gerações vindouras. O tempo para a mudança é agora.

Marcelo Cavalcante é médico especialista em reprodução humana