Dia Mundial da Internet: vislumbrando o Futuro Digital

O dia 17 de maio, no qual é comemorado o Dia Mundial da Internet, emerge como uma celebração não apenas para marcar conquistas passadas, mas também para contemplar o impacto presente e o futuro desse fenômeno revolucionário. Desde a sua concepção até os dias atuais, a internet tem desempenhado um papel transformador em praticamente todos os aspectos de nossas vidas.

Ao refletirmos sobre as conquistas da internet, é impossível ignorar como ela democratizou o acesso à informação. Antes, a busca por conhecimento demandava horas em bibliotecas ou investimentos em enciclopédias volumosas. Hoje, um simples clique nos conecta a uma vastidão de dados, permitindo a qualquer um explorar tópicos desde ciência até cultura, contribuindo para o enriquecimento intelectual global.

Além disso, a internet revolucionou a comunicação. Distâncias geográficas deixaram de ser barreiras intransponíveis, dando lugar a conexões instantâneas por meio de mensagens, chamadas de vídeo, redes sociais, compras online, dentre outros. Essa capacidade de comunicação rápida e acessível transformou a maneira como nos relacionamos pessoal e profissionalmente, impulsionando colaborações internacionais e aproximando culturas.

No âmbito do entretenimento, a internet proporcionou uma explosão de possibilidades. Streaming de música, filmes, séries, jogos online e outras formas de entretenimento digital tornaram-se parte integrante da rotina de muitos, oferecendo diversão e escape em momentos de lazer.

No entanto, para que esse futuro seja verdadeiramente brilhante, é fundamental que a internet evolua de forma inclusiva e responsável. Devemos garantir que todos tenham acesso equitativo à rede, que os direitos individuais sejam protegidos e que a tecnologia seja empregada para o bem coletivo, promovendo a igualdade e a sustentabilidade. Além disso, temos que ficar atentos na privacidade e proteção dos dados dos usuários, bem como, na aplicação da Inteligência Artificial sendo cada vez mais empregada na Internet potencializando eventuais riscos para disseminação de conteúdos fakes (falsos), golpes financeiros, crimes cibernéticos no geral em grande escala.

Portanto, neste Dia Mundial da Internet, celebremos não apenas as conquistas do passado, mas também o potencial ilimitado de um futuro digital vibrante e inclusivo. Que continuemos a explorar as maravilhas da rede mundial, sempre com um olhar atento aos desafios e oportunidades que ela nos oferece. Juntos, podemos moldar um mundo digital que seja verdadeiramente transformador para todos.

Anselmo Lacerda Gomes é software developer e colíder da Plataforma de Segurança da Informação do Instituto Atlântico