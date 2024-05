Diretas já, 40 anos

O Brasil comemora em 2024 os 40 anos das Diretas Já. Em meio à ditadura militar, mais de 5 milhões de brasileiros tomaram as ruas em todo o País para lutar pelo direito de votar para Presidente da República. Nascia o maior movimento popular do Brasil, com grandes comícios que contavam com a participação de artistas, intelectuais e lideranças políticas.

No dia 2 de março de 1983 o deputado Dante de Oliveira conseguiu as 199 assinaturas para apresentar o projeto das Diretas Já. No dia dia 15 de junho daquele ano, um comício em Goiânia (GO) com quase 5.000 pessoas contou com um discurso enérgico de Ulisses Guimarães. O maior problema de Ulisses no começo era convencer o PMDB que daria para vencer, que a emenda de Dante de Oliveira daria para ser aprovada no Congresso, por que no começo ninguém acreditava. No comício da Praça da Sé, com Osmar Santos, com o grito das ruas por “Diretas Já”, naquele momento a estratégia do governo era tentar esconder os protestos, pressionando emissoras de rádio e TV para não noticiar em rede nacional o que acontecia.

O maior comício foi o do Vale do Anhangabaú (SP) que reuniu 1,5 milhão de pessoas e Ulisses disse: “É um momento inesquecível para o país e para nós, que temos o privilégio de participar desse acontecimento histórico”.

Sempre se fala que a imprensa faz a cabeça do povo, mas nessa campanha foi o povo que fez a cabeça da imprensa, foi a mobilização popular que obrigou a imprensa a admitir que não dava mais para ignorar, a cada semana, um comício maior que o outro.

A igreja também teve um importante papel apoiando o movimento. E todo esse movimento entrou para a nossa história recente, até desaguar inicialmente para o Colégio Eleitoral e depois para a primeira eleição democrática no pós-ditadura. Dos presidenciáveis em 1989, tem dois que ainda estão com mandatos na política: Lula, que exerce hoje seu terceiro mandato de Presidente da República e Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Fernando Collor, eleito em 1989, hoje está sem mandato.

Todos esses acontecimentos são revestidos da mais alta importância histórica e trouxeram a Democracia de volta ao nosso País, dando orgulho ao povo brasileiro.