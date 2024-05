Como prevenir e tratar o famoso “bigode chinês

O bigode chinês, que causa incômodo em muitas pessoas, é uma marca de expressão que vai surgindo com o passar do tempo na região do terço médio da face, sendo um dos maiores sinais da flacidez facial. Ele forma dois vincos, um de cada lado do rosto, que iniciam na lateral do nariz e seguem até o canto da boca.

O que muitas mulheres não sabem é que prevenção do bigode chinês é bastante parecida com os cuidados necessários para evitar o envelhecimento precoce da pele.

Para reduzi-lo ou tratar de forma eficaz, e de acordo com a grau de flacidez de cada paciente, o primeiro passo é o biostímulo de colágeno.

Nesse contexto, um dos métodos não-invasivos mais eficazes para o tratamento desse problema, em primeiro lugar, é o ultrassom microfocado, que trabalha como uma tecnologia totalmente inovadora e indispensável para a estimulação de colágeno, a contração da pele, o reposicionamento muscular e o tratamento da flacidez

Alem disso, também temos o uso das radiofrequências, bem como outras tecnologias a laser que, associadas aos bioestimuladores de colágeno, proporcionam a atenuação das linhas faciais referentes ao bigode chinês.

Então, além de iniciar com a aplicação dos bioestimuladores de colágeno, também é necessário o uso da tecnologia do ultrassom microfocado, radiofrequências e lasers, estes que temos em protocolos personalizados disponíveis nas nossas clínicas.

Após o resultado do bioestimulador de colágeno, fazemos o refinamento e a reposição de volume do bigode chinês, tratando o terço médio da face com técnicas de preenchimento de Lifting como ácido hialurônico chamada MD codes, além do preenchimento da própria ruga de forma extremamente suave para que não trave o sorriso ou não fique nenhum problema de artificialidade do resultado.

Para complementar o tratamento, orientamos sobre a essencialidade do hábito de tomar bastante água, usar protetor solar adequado e também o uso de uma boa nutrição na pele como a vitamina C na rotina diária do paciente.

Portanto, é possível verificar que a utilização específica do procedimento a ser seguido varia de pessoa para pessoa, e depende da avaliação de um profissional qualificado para resolver o problema.

Eduarda Diógenes é dentista, especialista em harmonização facial