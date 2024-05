O maio amarelo e o INSS

Motoristas de aplicativo possuem rendimento médio de R$ 2.454 mensais e trabalham aproximadamente 47 horas semanais, segundo pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Diante de um cenário econômico marcado por crises e incertezas, no qual o desemprego é uma realidade ameaçadora, esse tipo de trabalho independente representa uma alternativa de sobrevivência em meio às dificuldades da vida.



Muito foi dito ultimamente sobre o projeto de lei que o Governo Federal encaminhou ao Congresso regulamentando a profissão de motoristas por aplicativo. Mas, embora haja a previsão de criar a categoria do trabalhador autônomo por plataforma, esses profissionais vão continuar sem vínculo de emprego.



Até ele ser regulamentado, tornando-se uma realidade, o que pouca gente sabe é que motoristas e pilotos, entregadores em geral, podem ter no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) uma segurança, ainda que mínima, referente ao seu trabalho.



Contribuindo a partir de 5% do salário-mínimo por mês, o segurado pode ter direito ao benefício por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), salário-maternidade, pensão por morte para dependentes, dentre outros.



Isso demonstra uma garantia de proteção para pais e mães de família que se arriscam constantemente no trânsito das grandes cidades. Daí a relação com o tema da conscientização do mês: o maio amarelo, que alerta para a prevenção de acidentes.



Vale destacar, ainda, que, mesmo que não haja a contribuição, esse trabalhador, estando desempregado, pode ter direito a alguns benefícios caso tenha tido algum vínculo trabalhista anteriormente. Para saber se vai ter direito ou não, é importante saber a relação de quanto tempo faz entre a saída do último emprego e a data do evento (acidente, doença, morte, etc).



Como os motociclistas representam mais da metade das mortes nas vias de Fortaleza e também lideram a quantidade de sinistros, é imprescindível assegurar um amparo previdenciário para atender às necessidades básicas.