Brincar: Linguagem Universal da Infância

Instituído pela Lei Municipal nº 11.167, de 22 de setembro de 2021, o Município de Fortaleza comemora o Dia Municipal do Brincar no dia 28/05. A iniciativa visa sensibilizar e mobilizar a sociedade para garantir que todas as crianças tenham tempo, espaço e oportunidade para brincar livremente, promovendo seu desenvolvimento integral. Essa ação faz parte de uma agenda mundial, que busca garantir os direitos fundamentais das crianças a partir da Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Desde os primeiros meses de vida, os bebês exploram o mundo ao seu redor por meio do brincar, seja com seus próprios corpos, ou objetos simples como chocalhos e bonecos, ou com interações mais complexas como jogos de esconde-esconde com os pais. Cada momento de brincadeira estimula diferentes áreas do cérebro, promovendo habilidades como resolução de problemas, criatividade e autocontrole.

Nas brincadeiras de faz de conta, por exemplo, as crianças experimentam diferentes papéis e situações, explorando emoções e aprendendo a lidar com desafios de forma segura. Tudo isso favorece para que as crianças cresçam com resiliência e autonomia.

No entanto, o aumento significativo do uso de telas por crianças e a redução do tempo dedicado a atividades ao ar livre têm levantado preocupações sobre o impacto dessas mudanças no desenvolvimento infantil. É crucial reconhecer a importância de criar espaços e oportunidades para o brincar espontâneo, seja em parques, creches ou mesmo dentro de casa.

A Prefeitura de Fortaleza tem efetivado ações que visam garantir o direito das crianças de brincar, por meio da implementação de parques urbanos, microparques e da requalificação de praças por toda a cidade. Além disso, tem investido em iniciativas de incentivo ao brincar, como o Vem Brincar, Fortaleza. Essas e outras ações fazem parte de um esforço contínuo para proporcionar às crianças um ambiente saudável, seguro e enriquecedor para o seu crescimento integral.

Ângela Leal é secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância