Adconce: Os desafios de uma nova gestão

Assumir a presidência da Associação das Administradoras e Condomínios do Ceará (Adconce) para o biênio 2024-2026 é um compromisso significativo para mim e para todo o novo time. Desde minha entrada na Adconce em 2018, acreditei no potencial desta associação para ser um agente de mudança e fortalecimento do setor condominial no Ceará. Minha trajetória é marcada por uma participação ativa e um forte desejo de promover um ambiente condominial mais seguro, transparente e eficiente.

Nossa visão para a Adconce é de pluralidade e engajamento, buscando ser uma referência no mercado condominial. Queremos valorizar e promover empresas idôneas e de qualidade, essenciais para transmitir segurança aos condomínios e garantir uma gestão adequada de seus patrimônios. Em 2024, a Adconce celebra 10 anos de fundação, desempenhando um papel estratégico na profissionalização do segmento condominial. Atualmente, há mais de 6 mil condomínios no estado, com cerca de 1,2 milhão de moradores e empregando entre 30 e 40 mil pessoas direta e indiretamente.

Um dos principais desafios que enfrentamos é destacar a importância da qualidade dos serviços em detrimento do preço. Muitas vezes, empresas são comparadas como commodities, ignorando seu histórico e reputação no mercado. É fundamental que o mercado evolua, priorizando a qualidade dos serviços prestados.

A nova diretoria, eleita por aclamação, está focada em atrair novos membros e explorar o potencial de crescimento do mercado. Uma das primeiras medidas será a mudança no estatuto da Adconce, visando agilizar o processo de adesão de novos associados e fortalecer ainda mais a representatividade da associação no mercado cearense. Estamos empenhados em liderar campanhas em prol da contratação de empresas sérias, valorização do mercado, combate à corrupção e implementação de um selo de qualidade.

Nossa missão é enfrentar os desafios de frente, buscando soluções criativas e eficazes para fortalecer ainda mais o setor condominial no Ceará. Com trabalho duro e dedicação, acreditamos que, ao final da gestão, a Adconce estará ainda mais reconhecida no mercado. Estamos empenhados em torná-la ainda maior, melhor e muito mais participativa no segmento condominial.

Rudy Xavier Fernandes é presidente da Adconce - Associação das Administradoras e Condomínios do Ceará