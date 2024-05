O protagonismo da contabilidade no empreendedorismo da era digital

Neste mês do trabalho, em que reconhecemos devidamente todos os profissionais, é preciso reconhecer também o papel fundamental desempenhado pelos contadores no cenário do empreendedorismo, especialmente na era digital, onde, devido à facilidade de se começar um negócio, a cada minuto surgem novos empreendedores com dúvidas e demandas para esses profissionais.

Segundo a plataforma especializada em coleta de dados, Statista, apenas no varejo, espera-se que o Brasil lidere o desenvolvimento do comércio eletrônico até 2027, com uma média de crescimento anual de 14,6%. Isso sem falar em negócios de outros segmentos que também surgem a cada dia no meio digital, o que resulta em aumento de demanda por serviços contábeis, tendo em vista que o contador tem um papel importante no crescimento e futuro desses negócios.

Ao abrir uma empresa, mesmo que de maneira remota, surge a necessidade de um acompanhamento financeiro profissional e rigoroso. Os empreendedores dependem dos serviços contábeis para manter suas finanças em dia e também receber orientações acerca de questões tributárias, administrativas e regulatórias, independentemente do tamanho da empresa.

Além disso, com a expansão dos negócios, as demandas vão se tornando cada vez mais complexas, exigindo uma atenção maior à gestão de fluxo de caixa, elaboração de relatórios financeiros, entre outras atividades. Os empreendedores precisam de profissionais contábeis experientes ao seu lado para garantir o sucesso de seus empreendimentos. E esses, por sua vez, contam com uma infinidade de soluções tecnológicas que auxiliam seu trabalho no dia a dia, tornando o serviço mais eficiente e de qualidade, eliminando possíveis erros.

Por fim, defendo aqui a importância de reconhecer e valorizar o papel dos contadores no empreendedorismo digital. Seja para negócios recém-abertos ou aqueles com mais tempo de mercado, todos precisam desses profissionais de confiança para controle e desenvolvimento da empresa. Só assim será possível ter sucesso financeiro e continuar se expandindo seguindo as conformidades legais e fiscais.

Paulo Castro é CEO do Contbank