O papel do marketing na construção da imagem turística de um destino

Um planejamento de marketing, profissional e consistente, é fundamental para a formação e posicionamento da imagem turística de um destino. Ele pode tanto fortalecer como destacar os atrativos do produto turístico na hora da decisão de compra de quem busca experiências únicas e inesquecíveis.

A jornada de escolha e compra do destino pelo turista começa pela junção de informações que ele possui sobre o local a visitar. Uma bagagem de imagens, depoimentos, opiniões, campanhas e apelos promocionais que ao longo do tempo foram sedimentadas no seu imaginário e que o influenciam diretamente na hora da decisão da próxima viagem. E aí entra a necessidade dos destinos, produtos e atrativos turísticos terem estruturas promocionais bem definidas.

A construção da imagem de um destino ou produto turístico passa por um planejamento estratégico capaz de sistematizar os dados quantitativos e qualitativos que ele pode entregar a quem o consome. Informações seguras e consistentes otimizam o planejamento de marketing, reduzem os riscos e tornam a comunicação mais relevante e interessante não só para o consumidor final, mas todos os profissionais que fazem parte da cadeia produtiva do turismo.

Campanhas de rádio, tv, assessoria de imprensa, mídias sociais, ativações de marca em feiras, congressos e exposições, realizações de eventos temáticos, investimentos em influenciadores as tradicionais Famtours, ou as viagens de familiarização com agentes e operadores turísticos, são algumas das ferramentas utilizadas para desenvolver uma campanha de marketing turístico.

Comunicações e campanhas eficientes, capazes de gerar resultados consistentes e lucrativos, têm na sua base a definição correta do perfil do seu consumidor final, de quem queremos atrair para dentro da “nossa casa”. Não se comunica para todos, mas para fatias de públicos cada dia mais específicas, segmentadas, num constante crescimento de canais e plataformas de distribuição de conteúdos.

Engana-se quem pensa que é preciso reinventar a roda, basta fazer o simples. A comunicação básica, de maneira consistente, profissional e constante, faz toda a diferença na hora de construção da imagem turística de um destino.

Fernando Elpídio é publicitário