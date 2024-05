O Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, nos proporciona uma oportunidade crucial para refletir sobre os impactos devastadores do tabagismo na saúde pública. Como pneumologista, lido diariamente com pacientes que sofrem de doenças pulmonares causadas pelo tabaco. Essas experiências me levaram a uma conclusão inescapável: fumar é uma das formas mais insidiosas de autodestruição.

O tabagismo é responsável por milhões de mortes evitáveis todos os anos. A OMS estima que mais de 8 milhões de pessoas morrem anualmente devido ao uso do tabaco, incluindo mais de 7 milhões de usuários diretos e 1,2 milhão de não-fumantes expostos ao fumo passivo. Esses números são alarmantes e deveriam servir como um chamado à ação para todos nós.

A busca pela saúde é um desejo universal. A maioria das pessoas quer viver uma vida longa e saudável, livre de doenças e sofrimento. No entanto, os fumantes, muitas vezes inconscientemente, pagam para morrer mais cedo. Estão comprando, com cada maço de cigarros, uma passagem para um futuro repleto de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer. O fumo é uma escolha que resulta em uma qualidade de vida drasticamente reduzida e uma morte precoce e dolorosa.

E tem mais: Os cigarros eletrônicos, muitas vezes promovidos como uma alternativa "mais segura", são igualmente prejudiciais. Eles contêm substâncias tóxicas e podem causar doenças graves, como a lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping (Evali). A ideia de que esses dispositivos são menos nocivos é uma perigosa ilusão que coloca em risco a saúde de milhões de pessoas, especialmente os jovens.

Precisamos intensificar as campanhas de conscientização sobre os perigos do tabaco e os benefícios de uma vida livre de fumaça. Os fumantes devem ser apoiados com recursos e programas de cessação que realmente funcionem. Além disso, é essencial que continuemos a proteger as populações vulneráveis, especialmente os jovens, das armadilhas do marketing enganoso dos produtos de tabaco e nicotina.

No final, a mensagem é clara: o tabagismo é uma escolha que mata.