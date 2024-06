Holocausto Brasileiro: uma tragédia esquecida

Entre 1930 e 1980, o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, foi uma ferida aberta na história brasileira, um cenário de terríveis atrocidades cometidas por médicos, psiquiatras, enfermeiras, governo e indivíduos influentes da sociedade. As vítimas, muitas delas marginalizadas e sem voz na sociedade, foram privadas não apenas de sua liberdade, mas também de sua dignidade e humanidade.

O manicômio, durante anos, representou o paradigma predominante na abordagem da saúde mental, onde o trancar, a exclusão e a institucionalização eram consideradas formas de tratamento para aqueles que se desviavam das normas sociais estabelecidas. Os internados eram vítimas de uma sociedade que os marginalizava por motivos fúteis. O Colônia se tornou destino e morada de homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos; em suma, o destino dos indesejados era o Colônia. No entanto, hoje reconhecemos que essa abordagem era profundamente desumana e injusta, levando a atrocidades indescritíveis como as ocorridas no Hospital Colônia de Barbacena.