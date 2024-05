A prevenção é mais barata do que o litígio

Um equívoco comum entre os empresários é achar que seu negócio não tem “demanda” para a atuação de um advogado consultor, a pequena e média empresa tem tanto quanto, se não, mais, demanda do que as grandes companhias.

No cenário dos pequenos negócios, a assistência jurídica ainda é assunto dispensado - o gestor, que lida praticamente com “tudo”, também se vê capaz de equilibrar os pratos das funções jurídicas na empresa, reservando a contratação do advogado apenas para os atos os quais são indispensáveis: o processo judicial.

O profissional, por sua vez, já acostumado a ser contratado para "apagar incêndios", tenta de todas as formas chegar à solução que seria adequada, no entanto, sem muitas garantias.

Assim, para se adotar uma abordagem proativa as práticas preventivas se mostram efetivas e baratas do que os custos judiciais. A elaboração de contratos claros, o acompanhamento e orientação jurídica da empresa e a adoção de práticas comerciais éticas resguardam o empresário da perda de tempo e dinheiro.

Mais do que a simples opinião de um advogado, a prevenção jurídica é uma forma inteligente e eficaz a medida que se presta auxílio por meio de informações legais específicas e essenciais ao negócio. O advogado analisa o contexto jurídico onde o negócio está inserido, esclarece dúvidas e propõe as soluções mais adequadas e efetivas para o negócio.

Ter esse tipo de serviço na empresa é contar com a atuação imparcial de um profissional tecnicamente capacitado e focado em encontrar a melhor resposta para o seu problema para amparar a tomada de decisões segura e eficaz. O empresário fica resguardado para tomar decisões jurídicas assertivas.

Seja na revisão de contratos, na mediação de conflitos ou na elaboração de políticas internas, o profissional vai evitar o surgimento de contendas que poderiam se arrastar por anos nos tribunais.