Universidades Cearenses

É sempre bom lembrar fatos históricos que marcaram as vidas das pessoas e os momentos de uma comunidade, de uma região etc. Estávamos na segunda quinzena de março do ano de 1983. Tinha sido eleito governador do Estado do Ceará e formava a minha equipe de trabalho. Contei com a compreensão das três maiores lideranças do meu Partido Político, na época (PDS), ex-governadores Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals, e consegui formar um secretariado melhor do que muitos ministérios brasileiros.

Certa vez, recebi, de surpresa, no gabinete de trabalho, o "Reitor dos Reitores" Antônio Martins Filho. Fiquei emocionado, perguntei ao mestre o que ele desejava. De forma objetiva respondeu: quero ser seu secretário sem Pasta e sem vencimentos. Ele continuou, há reciprocidade. Fiquei perplexo. Perguntei então qual. Respondeu-me de pronto: vamos criar a Urca, melhorar as condições de funcionamento da Uece e, sob a coordenação do Padre Sadoc de Araújo, estadualizar a UVA, em Sobral, que estava para ser extinta, pois era uma autarquia municipal, cujo funcionamento a Lei Gustavo Capanema não permitia.

Minha alegria foi significativa e pedi ao estimado professor que, se possível, iniciasse o trabalho. Criamos a Urca, melhoramos a Uece, inclusive com o piso salarial dos mestres, e o obstinado Padre Sadoc consolidou a UVA. No dia da assinatura do Decreto Estadual, o querido sacerdote disse: "as duas maiores obras para a zona Norte do Ceará, no século XX, foram a Estrada de Ferro e a Estadualização da UVA (1986)". Sem dúvida, pode-se dizer que a zona Norte do Estado muito deve ao Padre Sadoc. P.S.- Segundo o Reitor Martins Filho (1998): “Gonzaga Mota, verdadeiro benemérito da implantação em nível universitário, no interior do Estado do Ceará”. Obrigado, magnífico Reitor.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC