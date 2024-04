Transformação sustentável

O termo ESG foi cunhado em 2004, a partir de um Relatório da ONU denominado “Who cares wins” o qual foi endossado por 23 instituições financeiras que coletivamente representavam mais de US $6 trilhões em ativos.

Esse foi o marco mais relevante para retratar o início de um novo movimento mundial que não estava mais atrelado a adesão voluntária de algumas empresas, ou a uma demanda da sociedade por cidadania e inclusão.

A onda ESG, que cresceu significativamente após a pandemia, constitui-se em um recado do mercado financeiro sobre novas regras que se intensificam cada vez mais e que se tornaram paulatinamente um “novo oceano”, a medida em que os riscos sociais e ambientais podem comprometer o sucesso de investimentos.

E o que falar do termo Sustentabilidade? Esse continua sendo o objetivo maior de organizações que adotam práticas baseadas em ESG, considerando que o conceito traz a ideia de perenidade e viabilidade da vida no planeta. Vida para todos: humanos, fauna e flora! O sistema, seja ele uma empresa, cidade, País ou planeta, precisa garantir saúde para continuar a existir.

E esse é um paradigma que precisamos refletir e mudar o “modus operandi” para termos alteração nos resultados. Por isso, se fala em capitalismo de stakeholders e capitalismo regenerativo.

Como destaca John Elkington, “o capitalismo regenerativo surge como uma resposta a esse desafio, expandindo a visão de sucesso empresarial para além do lucro, enfatizando a regeneração dos recursos naturais, o bem-estar das comunidades, a equidade social e o desenvolvimento de um ecossistema corporativo saudável. Este modelo propõe uma nova forma de pensar e fazer negócios, que requer um tipo específico de liderança”.

Nesse sentido, a Cimento Apodi, uma das indústrias mais modernas e tecnológicas em produção de cimento do País, promoveu em abril seu I Congresso de Sustentabilidade e ESG, com o tema “Agir para Transformar". O evento foi destinado para convidados e funcionários e fomentou a percepção do valor da sustentabilidade junto aos stakeholders da empresa, na percepção de que podemos agir no hoje para transformar o amanhã.