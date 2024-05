Estética personalizada: tendência natural e intuitiva

O avanço tecnológico vem transformando grandes aspectos vitais, e a área da estética não é uma exceção. Estamos testemunhando uma revolução na maneira como os tratamentos estéticos se personalizam, com foco em regiões como o Nordeste, onde as condições climáticas exercem um impacto significativo na saúde da pele.

No contexto regional, falando de Ceará, a exposição constante ao sol e as altas temperaturas são elementos que demandam uma abordagem especializada. A incidência intensa de luz solar pode desencadear uma série de problemas dermatológicos, desde o surgimento de manchas até a aceleração do envelhecimento. Nesse sentido, a personalização dos tratamentos sai do campo da opção desejável e passa a ser uma necessidade.

Uma das principais contribuições da tecnologia no setor é a disponibilidade de dispositivos e equipamentos de última geração, que permitem a realização de procedimentos não invasivos e minimamente invasivos. No Ceará, por exemplo, os profissionais podem utilizar sistemas de mapeamento da pele para identificar áreas específicas de preocupação, como manchas causadas pela exposição solar excessiva.

Além disso, os avanços tecnológicos também possibilitam a formulação de produtos e tratamentos sob medida. Isso inclui a utilização de ingredientes ativos que ajudam a proteger a pele dos danos causados pelo sol e a reverter os sinais visíveis de envelhecimento, como linhas finas e rugas.

Outro aspecto importante é a integração da tecnologia digital na consulta e no acompanhamento dos pacientes. Plataformas online e aplicativos móveis permitem que os pacientes compartilhem informações sobre sua pele e seu estilo de vida, facilitando a comunicação e garantindo uma abordagem verdadeiramente customizada.

Em suma, o papel da tecnologia no mercado da estética é inegável, no entanto, é importante ressaltar que a personalização dos tratamentos deve sempre ser realizada por profissionais qualificados e experientes. A avaliação cuidadosa das necessidades e características individuais de cada paciente é fundamental para garantir resultados seguros e eficazes, promovendo não apenas a beleza, mas também a saúde e o bem-estar.

Mariana Barbosa é CEO da Clínica Harrisia