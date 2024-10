Prevenção e tratamento das doenças da coluna

A saúde da coluna vertebral é um tema essencial para a qualidade de vida de milhões de pessoas. Acompanho diariamente pacientes que sofrem com dores nas costas e problemas relacionados à coluna. Estima-se que 80% da população mundial enfrentará esse tipo de dor em algum momento da vida, sendo uma das principais causas de afastamento do trabalho no mundo. No Brasil, a situação não é diferente, com cerca de 27 milhões de brasileiros relatando dores na coluna.

As doenças da coluna podem variar de desconfortos temporários a condições graves, como hérnias de disco e escolioses, que afetam diretamente a qualidade de vida. Quando não tratadas adequadamente, essas condições podem levar à perda de mobilidade e independência, impactando negativamente as atividades diárias dos pacientes. Hábitos simples, como manter uma boa postura, praticar exercícios físicos regularmente e adotar cuidados ergonômicos no ambiente de trabalho, podem prevenir o surgimento de doenças crônicas na coluna.

Os avanços na ortopedia têm proporcionado tratamentos mais eficazes para doenças da coluna. Técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia endoscópica da coluna, têm sido cada vez mais utilizadas por permitirem uma recuperação mais rápida e com menos complicações. Além disso, o desenvolvimento de próteses e implantes modernos tem possibilitado a recuperação funcional de pacientes com doenças graves, como fraturas e degenerações vertebrais. Entretanto, a fase de reabilitação, conduzida por uma equipe multidisciplinar, garante o sucesso a longo prazo, reforçando a necessidade de integração entre médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde.

A conscientização sobre a saúde da coluna é essencial para prevenir doenças e reduzir o impacto das condições crônicas. Promover o autocuidado, estimular práticas saudáveis e buscar tratamentos especializados são pilares para garantir que a coluna, estrutura vital do corpo humano, receba a atenção necessária. Dessa forma, podemos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar de milhões de pessoas que enfrentam problemas na coluna vertebral.

Leonardo Drumond é presidente da COOMTOCE