Presença digital é ter um site no ar?

A pandemia fez com que milhares de empresas corressem para o ambiente virtual para amenizar os impactos financeiros causados pela Covid-19. Soma-se a isso o fato do consumidor estar cada vez mais conectado, bem informado e exigente para tirar o melhor proveito do que pretende adquirir. Para se realizar uma venda não é só publicar a foto do produto ou serviço e esperar o dinheiro cair na conta.

Com a massificação do e-commerce, o valor investido com a publicidade digital deu um salto exponencial no Brasil no primeiro semestre deste ano. Foram investidos 13,2 bilhões em mídia paga, um aumento de 25% em comparação com os R$10,5 bilhões aplicados na primeira metade de 2020, segundo o estudo Digital AdSpend 2020/2021, realizado pelo Kantar Ibope Media e o Internet Advertising Bureau (IAB) Brasil.

Presença digital não é apenas ter um perfil em rede social ou criar um site. Seja o seu negócio uma marca consolidada que planeja divulgar um novo produto ou serviço, ou mesmo um pequeno empreendimento, é fundamental compreender que uma exposição digital estratégica parte do conhecimento do seu público.

É essencial fazer uma análise do seu público e identificar qual o objetivo ao buscar a sua empresa. Com esse conhecimento aprofundado, os canais de atendimento devem ser abertos com funções para que a sua marca comunique de forma efetiva a sua solução. Esse processo envolve definir em quais canais de comunicação a empresa precisa estar presente, quais conteúdos produzir e qual será o tom de voz da marca.

Saber escolher a plataforma para se comunicar com o cliente é fundamental. O omnichannel, que é a integração dos canais de comunicação com o público, é um fator importante para que a conversa flua independentemente da plataforma. Depois disso é hora de potencializar a sua mensagem com anúncios assertivos para chegar ao objetivo. Acompanhar a performance da publicidade é imprescindível, pois você vai saber se o caminho escolhido está sendo o melhor para o seu negócio.

Não há dúvidas que a pandemia acelerou a entrada de muitas empresas no digital. Mas quantas podem dizer efetivamente que tem uma presença digital forte?

Rodrigo Coifman é diretor da Ângulo Digital | rodrigo@angulodigital.com.br