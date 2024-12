Exercício físico como aliado na prevenção do câncer de próstata

A prática regular de exercícios físicos é reconhecida como um pilar extremamente relevante para a promoção da saúde e a prevenção de inúmeras patologias. No caso do câncer de próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens, é importante destacar que, embora em muitos casos tenha evolução lenta, ele está frequentemente associado a fatores genéticos, estilo de vida, idade, hábitos alimentares e sedentarismo.



Entre os fatores que ajudam na prevenção estão: manter uma alimentação saudável, controlar o peso corporal, praticar, no mínimo, 30 minutos de exercícios físicos diários (combinando atividades aeróbicas e fortalecimento muscular), não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.



A prática regular de exercícios físicos promove o equilíbrio dos níveis hormonais, reduz inflamações e o estresse oxidativo, diminui o tempo de trânsito gastrointestinal e contribui para a manutenção de um peso adequado, aspectos que ajudam na prevenção do câncer.



Estudos apontam que a prática regular de exercícios está associada a uma menor incidência de câncer, além de contribuir para a melhora do sistema imunológico. Isso ocorre devido ao aumento da atividade de células de defesa, como linfócitos e células natural killer (células que combatem doenças como o câncer). Esse efeito pode auxiliar na detecção e eliminação de células cancerígenas.



Para aqueles que já enfrentam o diagnóstico, o exercício físico também é um grande aliado. Ele melhora a qualidade de vida durante o tratamento, promovendo bem-estar físico e psicológico. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a prática de exercícios é segura e tolerável durante o tratamento oncológico, com baixo risco de eventos adversos. Entre os benefícios estão a redução da fadiga, a preservação da funcionalidade, a diminuição da dor, a melhora da função cognitiva, a redução da cardiotoxicidade e a proteção contra problemas cardiovasculares.



Apesar dos benefícios comprovados da prática de exercícios, é importante salientar que eles não substituem a necessidade de exames regulares e acompanhamento médico. A combinação ideal para a prevenção inclui exercícios físicos diários, hábitos saudáveis e a realização de exames periódicos. Um estilo de vida ativo hoje é o caminho para um amanhã mais saudável.

Tamiris Frazão é coordenadora do curso de Educação Física da Estácio Ceará