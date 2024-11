O cuidado multidisciplinar ao idoso acidentado

As quedas em idosos representam um desafio significativo para a saúde pública, afetando não apenas a integridade física, mas também a autonomia e o bem-estar emocional dessa população vulnerável. Na Santa Casa, o acolhimento a esses pacientes é realizado com excelência, destacando o compromisso da instituição em promover práticas preventivas e tratamentos humanizados.

Uma iniciativa de grande impacto é o Projeto Amar, desenvolvido pela equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. O programa prioriza o atendimento humanizado, integrando orientações preventivas e atividades terapêuticas para reduzir o risco de novas quedas. O destaque é o passeio terapêutico ao ar livre, que combina exercícios físicos, alongamentos, fortalecimento muscular e treino de marcha e equilíbrio. Essa abordagem contribui para a manutenção ou melhoria da capacidade funcional dos idosos, limitações e promoção de um envelhecimento mais ativo e saudável.

Os benefícios do Projeto Amar vão além da reabilitação física. As atividades ajudam a fortalecer a percepção da realidade, estimulam a mobilidade para atividades diárias com independência e segurança e proporcionam ganhos no bem-estar emocional dos pacientes. Esse modelo de cuidado multidisciplinar evidencia a preocupação da Santa Casa em tratar o idoso de forma integral, considerando suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Outro ponto relevante é o impacto positivo na reabilitação pós-trauma. Ao integrar diferentes especialidades no atendimento, como fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, o cuidado oferecido pela Santa Casa acelera o processo de recuperação e reduz as complicações associadas à imobilidade.

A Santa Casa também se destaca pelo suporte contínuo às famílias e cuidadores, oferecendo treinamentos para a prevenção de quedas e o manejo adequado no ambiente doméstico. Com isso, a instituição fortalece o cuidado além das paredes do hospital, reforçando seu papel como referência na promoção da dignidade e da qualidade de vida dos idosos em nossa sociedade.