A importância da prevenção em doenças cardíacas

As doenças cardíacas são uma das principais causas de morte no mundo e, muitas vezes, surgem sem sintomas prévios. Isso torna a prevenção um fator fundamental para manter a saúde do coração e aumentar a qualidade e a expectativa de vida.

A mudança no estilo de vida é uma medida muito importante no controle e prevenção de eventos cardiovasculares. Com algumas mudanças simples no dia a dia e cuidados regulares, é possível reduzir significativamente o risco de desenvolver problemas cardíacos, como adotar uma alimentação saudável, com uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e com pouca gordura saturada, ajudando a controlar o colesterol e a pressão arterial.

Além disso, o consumo moderado de sal e o aumento da ingestão de fibras contribuem para a saúde cardiovascular. O exercício físico regular também é um aliado poderoso na prevenção de doenças cardíacas. A prática de exercícios físicos, como caminhar, correr, nadar ou andar de bicicleta, por pelo menos 150 minutos por semana, fortalece o coração, melhora a circulação e ajuda a controlar o peso, além de outros benefícios para a nossa saúde e bem estar.

Outro ponto crucial é eliminar o tabagismo e evitar o consumo excessivo de álcool. Fumar é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, pois danifica os vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial, não havendo quaisquer níveis seguros para o consumo de cigarro. Já o álcool, quando em excesso, pode levar a problemas como hipertensão e arritmias. Realizar, principalmente quando na presença de fatores de risco ou de história familiar de doenças cardíacas, consultas médicas e check-ups regulares é uma das melhores formas de prevenção, mesmo na ausência de sintomas, pois exames de rotina ajudam a detectar precocemente problemas como pressão alta, colesterol elevado e diabetes – condições que, se não forem adequadamente controladas, podem afetar o coração.

Portanto, a prevenção das doenças cardíacas é um compromisso com a saúde e o bem-estar. Pequenas mudanças no estilo de vida e o acompanhamento médico podem fazer uma grande diferença, proporcionando mais qualidade de vida e diminuindo o risco de problemas cardíacos no futuro.



Joaquim David Carneiro Neto é cardiologista no Hospital Prontocardio