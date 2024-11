Ceará, a Terra da Luz

O Ceará, a geografia das belas praias e de um povo acolhedor, desponta como protagonista na transição energética, trazendo boas energias para o mundo. A realização do World Summit on Energy Transition (WSoET), em Fortaleza, nos dias 28 e 29 de novembro, reunindo líderes mundiais, especialistas e investidores, afirma esse Ceará do vento e do sol que dão luz a uma nova economia, baseada em inovação e sustentabilidade.

A escolha do Ceará para sediar este evento não é coincidência. Nos últimos anos, o estado tem atraído fortes investimentos em energias renováveis. Essa fonte de energia limpa e abundante tem o potencial de revolucionar diversos setores da economia. Ao apostar no hidrogênio verde mais recentemente, o Ceará demonstra visão de futuro ousada e alinhada com as metas globais de descarbonização.

Porém, é fundamental destacar que o WSoET vai além de um encontro de especialistas. É uma oportunidade única para se formular, a partir do Ceará, alguns dos próximos passos para uma efetiva transição energética. O estabelecimento de um roadmap, de uma cadeia de suprimentos sólida e de um marco regulatório que traga segurança jurídica são passos importantes para acelerar esse processo, atrair investimentos e gerar emprego e renda.

É preciso ter em mente que a transição energética é um processo complexo e que exige a colaboração: o governo, o setor privado, a academia e a sociedade civil precisam trabalhar em conjunto para superar desafios e aproveitar oportunidades.

O WSoET é um marco nessa jornada. Ao reunir líderes empresariais, políticos e outros agentes da transição energética, o evento oferece uma plataforma para o debate de ideias e a construção de soluções inovadoras. Também é sinal de que o Brasil está comprometido em fazer a sua parte para frear as mudanças climáticas e tem a ambição de liderar a construção de um futuro mais limpo e justo para esta e as futuras gerações. Não é ousado pensar o Ceará como fonte de inspiração, afinal, é aqui que as maiores empresas globais em energia renováveis têm negócios, conciliando desenvolvimento e preservação do meio ambiente.