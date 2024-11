Logística e inovação portuária: desafios e oportunidades para o setor

A logística portuária desempenha um papel crucial no comércio global, conectando mercados e facilitando o fluxo de mercadorias entre continentes. Nos últimos anos, o setor tem enfrentado grandes desafios, impulsionados pela crescente demanda por eficiência, sustentabilidade e inovação em todos os processos. No entanto, também surgem oportunidades significativas, especialmente com os avanços tecnológicos e as novas práticas que estão transformando a gestão dos portos e criando oportunidades para todos da cadeia logistica.

A sustentabilidade e inovação tem se tornado uma prioridade, com a pressão para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, custos operacionais e adotar práticas ecológicas nas operações portuárias. A inovação nesse campo pode ajudar a melhorar a eficiência e a competitividade do setor, principalmente com o uso de fontes de energia renováveis, combustíveis alternativos e a solução de armazenagem de energias mais competitiva. As oportunidades para inovar nesse setor são inúmeras, mas exigem uma abordagem estratégica em inovação e melhoria contínua. Investir em superestrutura equipamentos modernos, como Guindastes, Empilhadeiras, Caminhões, Carretas e outros implementos tecnológicos que poderão melhorar significativamente a eficiência operacional e a produtividade.

Neste contexto, um dos momentos mais esperados para discutir esses desafios e oportunidades será a Expolog 2024, que ocorrerá de 27 a 29 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Carlos Alberto Nunes, diretor comercial da Tecer Terminais, será o mediador do painel sobre “Desafios e Oportunidades da Logística", onde especialistas do setor discutirão as principais tendências e soluções para movimentação portuária com inovação. A participação de profissionais renomados será uma excelente oportunidade para debater como o setor pode se adaptar às novas demandas do mercado e explorar as tecnologias emergentes para melhorar sua competitividade, sustentabilidade e a criação de novas oportunidades.

A logística portuária está em um ponto de inflexão, onde desafios significativos coexistem com grandes oportunidades para promover inovação ambidestra. Para que os portos possam desempenhar seu papel de forma eficiente no comércio global, é necessário investir em superestrutura equipamentos modernos , adotar novas tecnologia disruptivas e criar parcerias estratégicos. Dessa forma, o setor portuário não apenas superará seus desafios de aumento de produtividade e redução custos atuais, mas também se posicionará de forma competitiva e sustentável no futuro. A inovação é a chave para desbloquear o potencial de crescimento e transformação do setor.

Carlos Alberto Nunes é diretor comercial da Tecer Terminais