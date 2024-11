Segunda moradia e tendência do compartilhamento

O turismo e mercado imobiliário no Brasil têm passado por transformações significativas nos últimos anos, refletindo a mudança no comportamento da população. Este cenário pode ser percebido no aquecimento das vendas de imóveis de segunda moradia. Diferente da primeira residência, mais atrelada ao trabalho, esse investimento é feito por quem busca mais tranquilidade e conforto nos momentos de descanso.

Com a evolução da economia, a segunda moradia passou a ser vista como uma oportunidade para adquirir casas de praia, chalés na montanha e apartamentos em cidades turísticas para lazer. Tendência que abriu portas para a multipropriedade, modelo que permite várias pessoas dividirem a posse e o uso de um imóvel. Assim, cada proprietário possui uma fração do bem e tem direito a utilizá-lo por um período determinado ao longo do ano.

Este compartilhamento torna a aquisição de uma segunda moradia mais acessível, possibilitando o desfrute de um imóvel de alto padrão por um custo menor. Além disso, com mais pessoas tendo acesso a imóveis de lazer, há um aumento no fluxo de turistas em determinadas regiões, o que impulsiona a economia local. O comércio, a gastronomia e os serviços turísticos se beneficiam desse movimento, gerando empregos e incentivando o desenvolvimento regional.

Além dos benefícios econômicos, o uso compartilhado dos recursos reduz o desperdício e promove um consumo mais consciente. No cenário atual, onde a sustentabilidade é uma preocupação crescente, a multipropriedade se alinha com os valores da economia colaborativa.

Embora existam desafios a serem enfrentados, os benefícios dessa tendência são claros e significativos. Com a regulamentação adequada e a gestão eficiente, a multipropriedade tem transformado o mercado imobiliário, inserindo-se em um contexto de crescimento da economia compartilhada, vista em diversos outros serviços e bens de consumo, e torna a segunda moradia mais acessível e prática. A multipropriedade transforma o modo como encaramos a propriedade e o uso dos bens, alinhando-se com uma visão mais moderna e sustentável de consumo.

Manoel Pereira é CEO da GAV Resorts