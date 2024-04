Prêmio Condomínios: Celebrando a Excelência

O setor de condomínios em Fortaleza está vivenciando um momento especial neste 25 de abril, com a 4ª edição do Prêmio Condomínios, promovido pela Associação das Administradoras e Condomínios do Estado do Ceará (Adconce). Este evento, além de destacar os melhores condomínios e profissionais em diversas categorias, reflete a importância desse setor para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida em nossa cidade.

A Adconce consolidou o Prêmio Condomínios como um reconhecimento da excelência no setor. Com mais de 6 mil condomínios em Fortaleza, mais de 2 mil são administrados por empresas associadas à Adconce, representando um percentual significativo de atuação. Este setor não só contribui para a organização e administração dos condomínios, mas também é uma importante força econômica, gerando cerca de 40 mil empregos diretos, como porteiros, zeladores, contadores e gestores.

Com sua relevância econômica, o Prêmio Condomínios demonstra a diversidade e amplitude do setor. Neste ano, 45 empresas foram indicadas para competir em nove categorias distintas, como Melhor Condomínio Compacto, Melhor Condomínio Alto Padrão, Melhor Associação de Moradores e Melhor Projeto Sustentabilidade e Inovação. Essas categorias refletem a diversidade de estilos de vida e necessidades da população de Fortaleza. Além disso, com a categoria Personalidade do Ano, o prêmio faz uma homenagem a uma figura de destaque para o setor condominial.

Este mês é ainda mais especial porque a Adconce comemora 10 anos desde sua fundação. Essa Associação nasceu com o propósito de apoiar empresas do setor, visando impulsionar um crescimento ético e profissional da área condominial. Seu papel estratégico tem sido essencial para a profissionalização do segmento, que impacta o dia a dia de milhares de pessoas. Sua missão é representar e defender os interesses das empresas associadas e de toda a cadeia produtiva do mercado condominial, promovendo o desenvolvimento do setor e consolidando a credibilidade e qualidade no mercado de condomínios. Seus valores baseiam-se em ética, credibilidade, inovação, responsabilidade socioambiental e qualidade.

Assim, o Prêmio Condomínios não é apenas uma celebração dos melhores condomínios e profissionais, mas também um testemunho da importância deste setor para a economia e o bem-estar da nossa comunidade. Que este evento continue a inspirar e impulsionar o setor para um futuro mais sustentável, inovador e comprometido com a qualidade de vida.