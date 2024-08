Pós-recesso com esforço concentrado

Após duas semanas de recesso oficial e mais uma para articulações visando às eleições municipais, senadores e deputados retomaram as atividades congressuais do segundo semestre, quando estarão debatendo questões essenciais para o desenvolvimento do País, com um pauta repleta de proposições, quer da lavra dos legisladores ou inúmeras outras enviadas ao Parlamento pelo Poder Executivo.

Em função da campanha para os cargos de prefeitos e vereadores, nesses dois meses os trabalhos deverão prosseguir em ritmo de esforço concentrado, com o Senado se debruçando sobre as discussões da desoneração da folha de pagamento das empresas e a dividas estados, enquanto a Câmara estabeleceu como prioridade a deliberação do segundo projeto de regulamentação da Reforma Tributária, relatado pelo deputado cearense Mauro Benevides Filho.

Conforme acordado entre lideranças partidárias e as mesas das duas Casas, o esforço deverá compreender as segunda e última semana de agosto e, em seguida, de 9 a 11 de setembro, depois disso todos sendo liberados para ficar nos estados emprestando apoio àqueles que resolveram prestigiar no pleito vindouro.

Apos as eleições e se houver tempo hábil, poderá avançar o trâmite de outros itens da pauta econômica, além de questões populares como segurança pública e a área social, diante de um prazo exíguo para zerar o calendário que deverá ser tomado em sua maior parte pelos debates em torno do Orçamento Geral da União para 2025, que ensejará um esforço redobrado de todos os integrantes do Legislativo.

Tem sido esse o desejo expressado tanto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quanto por Arthur Lira (PP-AL), dirigente máximo da Câmara dos Deputados, que embora com o tempo escasso, têm procurado pautar temas palpitantes, sobretudo que representem demandas de relevante interesse da sociedade.

De agora até outubro, os maiores espaços da mídia serão destinados àqueles que disputam a refrega, que mesmo a nível municipal, repercutirá no cenário político nacional, especialmente na capital da República, galvanizando as atenções de milhares de expectadores.