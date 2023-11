Por que as startups precisam investir em cibersegurança

No cenário atual, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental nos negócios, as startups estão surgindo em ritmo acelerado. Essas empresas inovadoras e ágeis estão moldando a economia global, trazendo soluções criativas e disruptivas para diversos setores. No entanto, à medida que prosperam, enfrentam desafios maiores no que diz respeito à segurança de dados. É por isso que investir em cibersegurança se tornou essencial para a sobrevivência e o sucesso dessas empresas emergentes.

As startups estão constantemente trabalhando com dados sensíveis, desde informações financeiras e detalhes dos clientes até propriedade intelectual. Isso as torna alvos atraentes para cibercriminosos, que buscam causar danos financeiros ou comprometer a reputação das vítimas. Ignorar os riscos associados à cibersegurança - que incluem ataques de ransomware, phishing e roubo de propriedade intelectual - pode levar a consequências desastrosas, como perda de clientes, danos à marca e às finanças.

Apesar de as startups geralmente trabalharem com recursos limitados, a cibersegurança não pode ser considerada um luxo. Os custos de uma violação de segurança podem ser muito mais altos do que os investimentos para se proteger adequadamente. Ao implementar medidas de segurança, as startups podem economizar a longo prazo, evitando incidentes prejudiciais e custos associados.

Além disso, investir em cibersegurança também é crucial para construir confiança com os clientes. Startups muitas vezes dependem de parcerias e contratos, e a segurança de dados se tornou requisito básico para essas transações. Ao demonstrar um compromisso com a proteção dos dados, as startups atraem clientes e parceiros comerciais, ganhando vantagem competitiva. Além disso, a conformidade com leis e regulamentos de proteção de dados é fundamental para qualquer empresa.

Por fim, a cibersegurança vai além da proteção dos dados: ao investir nessa área, as startups podem garantir a disponibilidade e a integridade de sistemas e dados, minimizando o risco de interrupções prejudiciais e mantendo o crescimento dos negócios no mundo digital.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control e especialista em cibersegurança