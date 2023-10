A saúde da mulher tem sido uma questão central nas políticas de saúde pública em todo o mundo. A luta pela igualdade de gênero e a atenção à saúde feminina evoluíram ao longo das décadas. Nos últimos anos, temos vivido e participado de mobilizações que fortaleceram a conscientização sobre a igualdade de gênero e a necessidade de combater a violência contra a mulher. A saúde mental das mulheres, por exemplo, recebeu atenção significativa nos debates, com foco na prevenção e tratamento de condições como depressão e ansiedade. No Poder Legislativo, assino a Indicação 174, de 2023, que institui a Campanha de Conscientização e Combate à Violência Psicológica contra a Mulher.

Entendendo que a fibromialgia acomete mais mulheres do que homens entre 30 a 50 anos de idade, assino projetos que buscam garantir atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia no Ceará. A Indicação 124/2023 dispõe sobre a redução da jornada semanal para os servidores estaduais com fibromialgia. Apesar dos avanços notáveis, muitos desafios persistem. As mulheres de grupos minoritários ainda enfrentam disparidades significativas no acesso aos cuidados de saúde e na qualidade dos serviços.

No mês de outubro, a saúde da mulher volta a ser pauta com a campanha de conscientização contra o câncer de mama, o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O autoexame é o foco dessa mobilização. A prevenção é fundamental para o sucesso no tratamento, e que em casos de detecção precoce as chances de cura chegam a 95%.

As políticas de saúde da mulher cresceram significativamente nas últimas décadas, refletindo mudanças nas atitudes sociais e no entendimento das necessidades das mulheres. Mas é preciso estarmos atentos às novas demandas que surgem em conformidade com os hábitos atuais. Atualmente as doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. Diante desse contexto, assino, ainda, o Projeto de Indicação 267/2023, que institui a Campanha de Saúde Cardiovascular da Mulher no Ceará.

Os desafios persistem, exigindo um compromisso contínuo com o acesso a serviços de saúde e a prevenção da violência. A saúde da mulher é um indicador crucial do progresso de uma sociedade em direção a uma sociedade mais justa e igualitária.

Juliana Lucena é deputada estadual pelo PT