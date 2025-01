Perspectivas para 2025: Otimismo na Construção Civil Cearense

O setor da construção civil, especialmente o mercado imobiliário, vive um momento de grande relevância no Ceará. Com destaque nacional e regional, Fortaleza e sua região metropolitana consolidam-se como pólos de inovação e desenvolvimento. Este dinamismo não apenas reflete a solidez das construtoras locais e o avanço de grandes projetos, mas também aponta para um futuro promissor em 2025.



Entre os fatores que sustentam esse otimismo, destacamos a revitalização de áreas estratégicas, como a Avenida Beira-Mar, que transformou o skyline da cidade. A construção de edifícios de grande porte, com até 50 andares, ressignificou o mercado local, alinhando tecnologia, sofisticação e exclusividade. Esses empreendimentos, voltados ao segmento de alto padrão, têm sido fundamentais para a valorização do metro quadrado e para a consolidação de Fortaleza como referência em projetos inovadores.



Além disso, o mercado imobiliário também soube se adaptar às mudanças demográficas e às novas demandas dos consumidores. O crescimento de apartamentos compactos, voltados para solteiros e casais sem filhos, demonstra a capacidade do setor de diversificar seus lançamentos e atender diferentes perfis.



Essa pluralidade reflete-se nos resultados robustos apresentados entre janeiro e outubro de 2024, com um aumento de 25% nas vendas e um Valor Geral de Vendas (VGV) que já ultrapassa os R$ 6,2 bilhões. É importante ressaltar que o desempenho do setor foi impulsionado não apenas por empreendimentos de alto padrão, mas também por projetos voltados para o padrão econômico, como aqueles contemplados pelos programas Minha Casa Minha Vida e Entrada Moradia.



Para 2025, o cenário exige atenção a alguns pilares fundamentais. A estabilidade econômica, associada a políticas públicas que favoreçam o setor, será determinante para o fortalecimento do mercado. A desburocratização e a ampliação do acesso ao crédito são caminhos indispensáveis para garantir a continuidade dos investimentos. Por outro lado, a colaboração entre os setores público e privado, com foco em infraestrutura e urbanização, pode ampliar ainda mais as oportunidades de desenvolvimento.



Com o fortalecimento de programas habitacionais e a busca por empreendimentos de alto padrão, esperamos um crescimento contínuo em 2025. A projeção do Sinduscon Ceará é de alcançar pelo menos um VGV de R$ 5 bilhões, consolidando mais um ano de avanços significativos para o setor.



O Sinduscon Ceará reafirma seu compromisso em fomentar o diálogo, promover a inovação e criar condições para que a construção civil continue impactando positivamente a economia e a qualidade de vida da população cearense. Estamos prontos para, juntos, construir um 2025 ainda mais promissor.

Patriolino Dias de Sousa é presidente do Sinduscon Ceará