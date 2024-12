O uso de IA e a gestão de dados

A governança de dados envolve processos e normas que asseguram o uso eficiente e seguro dos dados nas empresas. Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), a gestão de dados tornou-se não apenas necessária, mas estratégica para as organizações que buscam se manter competitivas. Nos últimos anos, com a aceleração da transformação digital e a pandemia, a demanda por soluções que garantam a segurança e a eficiência dos dados aumentou substancialmente. Empresas como a Hostweb têm acompanhado essa evolução e sabem que a coleta, análise e aplicação de dados confiáveis trazem uma vantagem competitiva significativa.

A IA surge como um grande motor de inovação nesse contexto, acelerando a automatização de processos e aprimorando a tomada de decisões. No entanto, o uso eficaz de IA depende de uma infraestrutura que suporte o grande volume e a complexidade dos dados que essas tecnologias exigem. Para a IA alcançar todo o seu potencial, é essencial uma governança de dados robusta, que garanta não só a integridade e a segurança dos dados, mas também a capacidade computacional necessária para o processamento dessas informações.

A demanda computacional da IA é imensa, especialmente para algoritmos de aprendizado profundo (deep learning) e processamento de dados em tempo real. Isso gera um aumento na necessidade de poder computacional e armazenamento eficiente. Assim, é necessária uma infraestrutura robusta de data centers que sustente esse crescimento e que esteja preparada para realizar operações complexas, ao mesmo tempo em que minimiza custos e energia.

O uso de IA também traz desafios éticos e técnicos. A quantidade de dados gerados e analisados cresce rapidamente, o que exige estratégias de armazenamento escaláveis e com alta capacidade. Além disso, práticas éticas, como a transparência e a mitigação de vieses, devem ser observadas rigorosamente, pois uma gestão de dados responsável é essencial para o sucesso no uso de IA. Para tanto, profissionais capacitados são fundamentais para operar, monitorar e otimizar esses sistemas.

Com uma estratégia sólida de gestão de dados e infraestrutura adequada, as empresas podem transformar dados em ativos estratégicos e fortalecer sua competitividade no mercado, cada vez mais guiado por IA e big data.

João Victor Moreira é diretor de Tecnologia da Hostweb