O perigo silencioso das canetas emagrecedoras sem procedência

A redução do apetite e da ingestão alimentar, sem orientação adequada, pode levar à fadiga constante, indisposição, baixa imunidade, enfraquecimento de unhas e cabelos, perda de massa muscular e redução da densidade óssea, quadro conhecido como osteopenia

Escrito por
Fernando Guanabara Filho producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Médico nutrólogo
Legenda: Médico nutrólogo

Vivemos um tempo em que a pressa virou método. Emagrecer rápido, resolver rápido, silenciar o espelho rápido. É nesse terreno fértil de ansiedade, cobrança estética e promessas fáceis que as chamadas canetas emagrecedoras sem procedência encontram espaço para circular. Muitas vezes, elas são tratadas como soluções inofensivas, quase milagrosas. Não são. E fingir que são é fechar os olhos para um risco grave à saúde. Ignorar esses riscos pode custar a própria vida. 

Esses medicamentos não nasceram como resposta ao desconforto estético nem à pressão social por corpos padronizados. Eles fazem parte de tratamentos médicos específicos, sempre após avaliação clínica, exames detalhados e acompanhamento contínuo. Quando saem desse contexto e passam a ser vendidos em redes sociais, aplicativos de mensagens ou por intermediários não autorizados, deixam de ser tratamento e se transformam em aposta. Um jogo feito com o próprio corpo, muitas vezes sem plena consciência das consequências. 

O medo não está apenas no princípio ativo, mas sobretudo no que não se vê. Quem produziu o medicamento? Ele possui registro sanitário? Foi armazenado corretamente, com controle rigoroso de temperatura? Essas perguntas básicas ficam sem resposta quando a compra ocorre fora dos canais legais. Nesse vazio, cabem reações adversas inesperadas, perda de eficácia, agravamento de doenças pré-existentes e danos que nem sempre aparecem de imediato, mas podem se manifestar ao longo do tempo. 

A redução do apetite e da ingestão alimentar, sem orientação adequada, pode levar à fadiga constante, indisposição, baixa imunidade, enfraquecimento de unhas e cabelos, perda de massa muscular e redução da densidade óssea, quadro conhecido como osteopenia. Esses impactos vão muito além do físico. Eles mexem com a energia, o humor, a disposição e a forma como a pessoa encara o próprio dia a dia. São consequências que poderiam ser evitadas com orientação profissional, cuidado e um plano alimentar bem conduzido. 

Da mesma forma, esses medicamentos precisam ser usados com calma, respeitando o ritmo do corpo. As doses devem subir aos poucos e a retirada também precisa ser gradual. Quando isso não acontece, os efeitos colaterais aumentam e o famoso efeito sanfona aparece com força. Em vez de pressa, o que realmente funciona é o acompanhamento, o cuidado constante e a responsabilidade. Porque, quando se trata de saúde, o atalho quase sempre cobra um preço alto demais.

