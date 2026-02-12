Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O papel essencial do farmacêutico na prevenção da saúde e no cuidado com a sociedade

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui mais de 230 mil farmacêuticos registrados, atuando em diversas áreas da saúde

Escrito por
Elaine Félix producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Farmacêutica
Legenda: Farmacêutica

A atuação do farmacêutico é um dos pilares mais importantes dentro do sistema de saúde. Presente tanto em farmácias de manipulação quanto nas chamadas farmácias tradicionais, esse profissional desempenha um papel fundamental que vai muito além da dispensação de medicamentos. Ele é responsável por garantir segurança, orientação e qualidade no cuidado com a saúde da população.

O farmacêutico é o elo entre a prescrição médica e o uso correto do medicamento pelo paciente. Cabe a ele avaliar possíveis interações medicamentosas, orientar sobre dosagens, formas de administração, tempo de tratamento e efeitos adversos, contribuindo diretamente para o uso racional dos medicamentos e para a redução da automedicação, um dos grandes desafios da saúde pública.

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui mais de 230 mil farmacêuticos registrados, atuando em diversas áreas da saúde. Nas farmácias comunitárias, esses profissionais muitas vezes representam o primeiro contato do cidadão com um serviço de orientação em saúde, sendo acessíveis, próximos e preparados para oferecer esclarecimentos fundamentais no dia a dia da população.

Nas farmácias de manipulação, a responsabilidade do farmacêutico é ainda mais técnica e personalizada. Ele garante a qualidade dos insumos, a correta elaboração das fórmulas e a segurança de cada preparo, respeitando as necessidades individuais de cada paciente. Já nas farmácias tradicionais, sua atuação se destaca pelo papel educativo, ajudando a população a compreender melhor seus tratamentos e a adotar práticas mais conscientes de cuidado com a saúde.

Mais do que uma exigência legal, a presença do farmacêutico dentro da farmácia é um compromisso com a vida. É esse profissional que assegura confiança, credibilidade e acolhimento, fortalecendo a relação entre saúde, informação e bem-estar. Valorizar o farmacêutico é investir em uma sociedade mais orientada, segura e saudável.

Farmacêutica
Colaboradores

O papel essencial do farmacêutico na prevenção da saúde e no cuidado com a sociedade

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui mais de 230 mil farmacêuticos registrados, atuando em diversas áreas da saúde

Elaine Félix
Há 38 minutos
Médico nutrólogo
Colaboradores

O perigo silencioso das canetas emagrecedoras sem procedência

A redução do apetite e da ingestão alimentar, sem orientação adequada, pode levar à fadiga constante, indisposição, baixa imunidade, enfraquecimento de unhas e cabelos, perda de massa muscular e redução da densidade óssea, quadro conhecido como osteopenia

Fernando Guanabara Filho
Há 39 minutos
Felipe Adson é analista de sistemas de computação
Colaboradores

 Como transformar proteção de dados em vantagem estratégica

Felipe Adson
11 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A cadeira do Poder e o peso que ela carrega

Gregório José
11 de Fevereiro de 2026
Marco Antônio Barbosa é empresário
Colaboradores

Alheia aos dados, a sensação de insegurança segue em crescimento

Marco Antônio Barbosa
10 de Fevereiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Por que as crianças estão perdendo habilidades motoras na era digital?

Luciana Brites
10 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Orelha e a maldade humana

Os tais “adolescentes”, filhos de famílias endinheiradas, residentes na área, de forma covarde, sem qualquer razão, simplesmente resolveram atacar o pobre e indefeso cão, espancando-o brutalmente

Gilson Barbosa
09 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Burnout e Boreout

Ocorre que a essência do trabalho não é alcançada quando ele é visto apenas como ocupação ou fonte de renda

Valdélio Muniz
09 de Fevereiro de 2026
Marcelo Aith é advogado
Colaboradores

Entre a legalidade e a aparência: o desafio da confiança pública no Judiciário

Marcelo Aith
08 de Fevereiro de 2026
André Seibel é empresário
Colaboradores

O varejo popular como retrato do comportamento de compra do brasileiro

André Seibel
08 de Fevereiro de 2026
Vinícius Guahy é jornalista
Colaboradores

Por que o aumento do preço das corridas não se reflete em melhoria de ganhos para motoristas de app?

Vinícius Guahy
08 de Fevereiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Desenvolvimento brasileiro

Gonzaga Mota
07 de Fevereiro de 2026
Eduardo Cronemberger é médico
Colaboradores

O enfrentamento do câncer além do tratamento clínico

Eduardo Cronemberger
07 de Fevereiro de 2026
Daniel Paschino é engenheiro mecânico
Colaboradores

O custo invisível das fraudes e multas fiscais nas empresas brasileiras

Daniel Paschino
07 de Fevereiro de 2026
Fernando Valente Pimentel é empresário
Colaboradores

Geopolítica, tecnologia e a agenda inadiável para o setor têxtil e de confecção brasileiro

Fernando Valente Pimentel
06 de Fevereiro de 2026
Renata Seldin é escritora
Colaboradores

O carnaval como ensaio geral de uma vida mais inteira

Renata Seldin
06 de Fevereiro de 2026
Advogado
Colaboradores

Reforma tributária e o velho vício de cobrar de quem já produz

Renan Azevedo
05 de Fevereiro de 2026
Flavia Armond é professora
Colaboradores

Por que a adaptação escolar ainda é um dos principais desafios para crianças e famílias?

Flavia Armond
05 de Fevereiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
04 de Fevereiro de 2026
João Badari é advogado
Colaboradores

O impacto social do INSS fora do ar

João Badari
04 de Fevereiro de 2026