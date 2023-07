O mercado imobiliário em Guaramiranga e o aumento da procura por casas de veraneio nas férias

Guaramiranga, conhecida como a "Suíça Cearense", é um destino turístico popular no Nordeste do Brasil. Com seu clima ameno, belas paisagens e uma atmosfera encantadora, a cidade tem atraído cada vez mais pessoas em busca de um refúgio durante as férias de julho.

O mercado imobiliário de Guaramiranga tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos, especialmente durante este período. A demanda por casas de veraneio na região tem aumentado consideravelmente, impulsionada por diversos fatores. Um dos principais é a busca por um clima mais ameno em contraste com o calor intenso das áreas litorâneas, além de várias ofertas e diferentes tipos de imóveis.

Dados estatísticos da Imobiliária Guaramiranga Blog revelam que, nos últimos cinco anos, houve um aumento médio anual de 15% na procura por casas de veraneio em Guaramiranga durante o mês de julho. Isso evidencia a crescente preferência dos turistas em aproveitar o período de férias nessa região serrana. Esse aumento é resultado da divulgação e promoção do destino, além da melhoria da infraestrutura local, com a construção de mais opções de hospedagem e serviços turísticos. O local também tem chamado atenção do mercado europeu, com bastante procura e visitas.

A serra tem se destacado como um destino turístico de qualidade, com a oferta de diversas atividades culturais, gastronômicas e de ecoturismo. A cidade vem crescendo no setor de entretenimento com diversos locais novos como Boulevard Guaramiranga, Guaramiranga Park e eventos que já vem sendo sucesso de publico, como a Festa da Cerveja, que neste ano, terá projeção nacional. Fora isso, diversos empresários estão voltando os olhos para região e levando seus negócios para lá. Como exemplo: cafeterias, pizzarias e até bares.

Outro fator importante é o potencial de rentabilidade dos imóveis de veraneio em Guaramiranga. Muitas pessoas têm investido na aquisição dessas propriedades não apenas para desfrutar das férias, mas também como uma forma de investimento. Dados da Associação de Corretores Imobiliários de Guaramiranga mostram que a valorização média anual dos imóveis na região tem sido de 12% nos últimos cinco anos, o que atrai investidores em busca de um retorno financeiro sólido.

Patricia Leitão é empresária e corretora de imóveis