Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O desafio da educação sexual e a adultização infantil

Escrito por
Antonio Lourenço Neto producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor Universitário
Legenda: Professor Universitário

A infância, etapa de descobertas graduais, vem sendo comprimida pela velocidade das redes sociais, pela erotização precoce e pela exposição massiva a conteúdos adultos. Esse fenômeno, conhecido como adultização infantil, não é apenas cultural: é uma questão de saúde pública. A psicologia alerta que, quando a criança é levada a papéis e comportamentos adultos antes do tempo, ocorrem riscos de ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldades de construção da identidade. 

A infância é período crucial para o desenvolvimento do senso de confiança e da identidade; forçar etapas pode gerar lacunas emocionais difíceis de reparar.
Os números são alarmantes. No mundo, a UNICEF aponta que 120 milhões de meninas sofreram algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos. 

No Brasil, o Fórum de Segurança Pública registrou em 2022 mais de 70 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo 60% das vítimas menores de 13 anos. No Ceará, a SSPDS notificou 1.876 ocorrências em 2023, com aumento de quase 20% em relação ao ano anterior. Esses dados mostram que a adultização não é apenas simbólica: ela abre brechas concretas para a violência e a pedofilia.

O enfrentamento passa pela educação sexual crítica e responsável, ainda tabu em muitas escolas brasileiras. Países que adotam educação sexual sistemática, como Suécia e Holanda, registram índices mais baixos de gravidez precoce e violência sexual. Neste sentido, família e escola precisam se unir. Cabe às famílias o diálogo aberto, sem moralismos ou silêncios que deixam espaço para desinformação. Às escolas, cabe trabalhar o tema com cientificidade, ética e sensibilidade. E ao Estado, garantir políticas públicas, formação docente e responsabilização das plataformas digitais que lucram com a exposição infantil.

A adultização não é destino inevitável: é consequência de omissões. A resposta está em reconhecer que proteger a infância exige falar de sexualidade com responsabilidade — e quanto mais cedo encararmos esse desafio, mais chances teremos de preservar o direito de crianças serem, simplesmente, crianças.

Antonio Lourenço Neto é advogado

Professor Universitário
Colaboradores

O desafio da educação sexual e a adultização infantil

Antonio Lourenço Neto
Há 41 minutos
Daniela Cabral é empresária
Colaboradores

Como o setor de construção e reforma impulsiona a economia cearense

Daniela Cabral
Há 41 minutos
Tancredo Menezes é educador físico
Colaboradores

Os caminhos da mudança

Tancredo Menezes
21 de Agosto de 2025
Lara Azevedo é advogada
Colaboradores

Casamento e organização patrimonial

Lara Azevedo
21 de Agosto de 2025
Alline Guimarães Marques é advogada
Colaboradores

Imposto Seletivo no Brasil: um debate repleto de controvérsias

Alline Guimarães Marques
20 de Agosto de 2025
Aline Miranda é defensora pública
Colaboradores

Um olhar sobre o Sistema Carcerário Brasileiro

Aline Miranda
20 de Agosto de 2025
Silvio Frota é fundador do Museu da Fotografia Fortaleza
Colaboradores

Fotografia: o instante que permanece para sempre

Silvio Frota
19 de Agosto de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Proteção digital só no papel

Davi Marreiro
19 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Muitas bênçãos, Fortaleza!

São muitas as manifestações de fé e de crença em dias melhores, registradas a cada ano entre a população local. E como são necessárias!

Gilson Barbosa
18 de Agosto de 2025
Jornalista
Colaboradores

Pejotização: ganho ou armadilha?

Há, ainda, grave ameaça à sustentação do sistema previdenciário. Reduzindo drasticamente a base de contribuintes, quem assegurará os benefícios aos que se aposentam e como poderão os pejotizados, também, se aposentar?

Valdélio Muniz
18 de Agosto de 2025
Anderson Passos Bezerra é economista
Colaboradores

O que faz um economista?

Anderson Passos Bezerra
17 de Agosto de 2025
Vagner Faustino Fernandes é escritor
Colaboradores

Busque a autoestima ou continue sofrendo como sempre

Vagner Faustino Fernandes
17 de Agosto de 2025
Fernando Valente Pimentel é empresário
Colaboradores

Um ano de estimulo à produção e empregos na indústria e no varejo têxtil e de confecção

Fernando Valente Pimentel
17 de Agosto de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: JK

Gonzaga Mota
16 de Agosto de 2025
Isabelle Mesquita é estilista
Colaboradores

Vestir é reexistir: a moda como manifesto político e de afirmação da identidade negra

Isabelle Mesquita
16 de Agosto de 2025
Eduardo Bismarck é secretário do Turismo do Ceará
Colaboradores

Fortalecimento do turismo marca alta estação no Ceará

Eduardo Bismarck
15 de Agosto de 2025
George Melo é administrador
Colaboradores

Avanço da mobilidade elétrica

George Melo
15 de Agosto de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Adultização infantil e o Código Penal

Filipe Brayan
14 de Agosto de 2025
Fabiano Barreira é empresário
Colaboradores

Prevenção de Acidentes de Trabalho: uma responsabilidade compartilhada

Fabiano Barreira
14 de Agosto de 2025
Fernando Veras é advogado
Colaboradores

STJ acerta ao frear advocacia predatória no Minha Casa, Minha Vida

Fernando Veras
13 de Agosto de 2025