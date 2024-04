Nostalgia e lições da infância: a essência do sucesso empresarial

Recordamos, muitas vezes com um sorriso, aquelas tardes da infância, repletas de jogos de tabuleiro e risadas partilhadas entre amigos. Era uma época em que a digitalização não dominava nossas vidas, e esses momentos de diversão coletiva eram tão valiosos quanto educativos. Antes de mergulharmos nessas aventuras imaginárias, um ritual se fazia essencial: a compreensão das regras. Curiosamente, muitos de nós, ansiosos por começar, negligenciávamos essa etapa crucial, apenas para nos encontrarmos, posteriormente, desapontados e confrontados com a realidade de uma partida perdida para os mais atentos.

Traço esse paralelo para destacar um aspecto fundamental, muitas vezes subestimado, na jornada adulta, especialmente no mundo dos negócios: a importância de compreender as "regras do jogo". Na minha trajetória como advogado especializado em contratos negociais, percebi que a negligência para com as regras, ou seja, as nuances legais e contratuais, representa um dos maiores perigos para empresários e empreendedores. Muitos, tomados pelo entusiasmo de dar vida a um novo projeto, concentram-se em aspectos tangíveis, como infraestrutura, financiamento e recrutamento, deixando em segundo plano a necessidade de formalizar acordos e cláusulas que são cruciais tanto para o sucesso quanto para a resolução de potenciais conflitos.

Nessa empolgação inicial, detalhes vitais como aumento de capital, venda de participações, responsabilidades específicas, sucessão empresarial, entre outros, são frequentemente postergados ou ignorados. A realidade, contudo, é impiedosa: no cenário empresarial, as consequências da desatenção às regras podem ser severas, transcendendo o mero desconforto entre amigos e adentrando o território das disputas legais e prejuízos financeiros.

Portanto, se há um conselho que posso oferecer, fruto de mais de uma década assistindo empresários na concepção e dissolução de seus empreendimentos por motivos variados, é este: dedique tempo e esforço para entender e estabelecer as regras do seu negócio. Esta prática não só proporciona segurança jurídica mas também oferece clareza e objetividade, essenciais para navegar com sucesso nas águas, por vezes turbulentas, do empreendedorismo no Brasil. No jogo do empreendedorismo, possuir conhecimento e contar com conselheiros experientes significa caminhar lado a lado com o sucesso.