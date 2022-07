Nosso respeito a quem alimenta o país

No momento em que acompanhamos o Brasil voltar para o mapa da fome, torna-se imprescindível que retomemos com força as discussões e o debate sobre a importância e o papel da agricultura familiar para o país, com especial enfoque neste mês de julho, quando comemoramos o dia do agricultor e da agricultora. Os governos, a sociedade civil organizada e o setor privado precisam pensar e fomentar estratégias de fortalecimento da agricultura familiar.

De acordo com o censo agropecuário de 2017, fica evidente que a grande quantidade de pequenos produtores gera uma expressiva produção de alimentos, fazendo da agricultura familiar um setor vital para o país. Só no Ceará, são mais de 297.862 unidades de produção rural que produziram o equivalente a 592.353 toneladas de alimentos. No total, a Agricultura Familiar do Ceará ocupou 686.473 trabalhadores e trabalhadoras nesse ano.

No intuito de contribuir para o debate, na elaboração e implementação de políticas públicas de promoção do desenvolvimento rural e da agricultura familiar, a Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) também tem trabalhado incansavelmente, com foco na ampliação de capacidades de famílias produtoras rurais e na difusão de tecnologias em estabelecimentos da agricultura familiar para promover ganho de eficiência, aumento de produtividade e de rentabilidade.

Faz isso por entender que o trabalho das pessoas do campo tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico do país. É urgente que sejam retomados os investimentos em programas e políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. De uma vez por todas é preciso entender a relevância da produção local e familiar para alimentar, nutrir e garantir qualidade de vida às populações, sobretudo as que vivem no meio rural, protegendo-as dessa triste e injusta situação de fome e vulnerabilidade social que tem se agravado no país.

Cada agricultor e agricultora familiar é parte importante da estratégia de produção de alimentos que gerará segurança e soberania alimentar para nossa gente, para que deixemos essa triste realidade da fome novamente no passado.

Aurigele Alves é diretora de programas da Adel