FGTS Futuro: Um passo adiante para o sonho da casa própria

O Conselho Curador do FGTS recentemente aprovou uma medida inovadora conhecida como FGTS Futuro, permitindo o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para aquisição de imóveis. Esta decisão é um marco para o setor imobiliário e oferece uma oportunidade valiosa para famílias que desejam conquistar a casa própria.

Sob esta nova modalidade, trabalhadores com renda de até R$ 2.640 poderão utilizar depósitos futuros do FGTS para ajudar no pagamento das prestações do financiamento habitacional. Por exemplo, uma família com renda de R$ 2.000 mensais terá a possibilidade de utilizar parte desses depósitos para reduzir as prestações do financiamento.

O FGTS Futuro é uma solução acessível e inovadora. Ao optar por esta modalidade, o trabalhador autoriza que os depósitos mensais em sua conta do FGTS sejam utilizados como garantia para o pagamento das prestações do financiamento. Isso proporciona segurança tanto para o cliente quanto para a Caixa Econômica Federal.

Com essa segurança, a Caixa Econômica poderá liberar o financiamento integralmente, mesmo que haja uma redução na capacidade de pagamento do cliente. Isso abre oportunidades para milhares de famílias realizarem o sonho da casa própria.

Essa medida é especialmente relevante para os beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida, que são famílias com renda de até R$ 2.640. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas por ano em nível nacional, e entre mil e mil e quinhentos trabalhadores por ano no Ceará, poderão realizar o sonho da casa própria graças a essa medida.

Em um país com um déficit habitacional preocupante, o acesso à moradia digna é fundamental. Iniciativas como o FGTS Futuro representam um passo significativo na direção certa, promovendo inclusão social, estimulando o mercado imobiliário e realizando sonhos.

Como presidente do Sinduscon Ceará, apoio entusiasticamente essa conquista e reitero nosso compromisso em colaborar para o desenvolvimento do setor da construção civil, contribuindo para um futuro mais promissor e habitável para todos os brasileiros.