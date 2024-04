De pais para filhos

Conheço-o apenas pelo nome de Edvaldo. Numa breve conversa, descubro que é nascido em Brejo Santo, na região cearense do Cariri. Homem religioso, praticante do culto evangélico, Edvaldo tem 52 anos e trabalha com seu filho, Jefferson, de 27 , na jardinagem de gramados e jarros, além da podação de árvores em muitas residências do bairro da Parquelândia. Conta-me que seu filho, aos 12 anos de idade, já o via trabalhar e, com tão pouco tempo de vida, resolveu acompanhá-lo nos serviços que realizava. Com o passar do tempo, Jefferson apaixonou-se pelo trabalho e, 15 anos depois, hoje realiza, com o pai, a mesma atividade profissional. Durante toda a semana, quem se dispuser a circular pelo bairro encontrá-los-á juntos, em perfeita harmonia, no desempenho do trabalho, sempre muito elogiado. Edvaldo relata que logo cedo o filho despertou para a responsabilidade e foi atraído pelo contato com a natureza. Com pouco tempo de vida, o veterano jardineiro foi levado pelos pais para São Luís do Curu, onde na realidade cresceu, constituiu família, gerando um casal de filhos. Hoje, Jefferson é seu parceiro de atividade e motivo de satisfação para o pai.

Da mesma forma, o veterano relojoeiro Francisco Genésio Jales trabalha há vários anos com a esposa e o filho, Guilherme, numa ótica de sua propriedade, situada numa galeria entre as ruas Senador Pompeu e General Sampaio, na área central de Fortaleza. O jovem Guilherme já tem conhecimento e vem fazendo um curso de especialização na área de ótica, dividindo com o pai - profissional tarimbado, com anos de trabalho em diversas e tradicionais relojoarias da capital cearense, como sou testemunha – o atendimento aos clientes. Enquanto o pai volta-se para atender as pessoas que chegam com relógios para manutenção ou conserto, o filho tem como foco a prestação de serviços aos que ali comparecem com receitas prescritas pelos oftalmologistas.

A esposa de Genésio também ali atua, auxiliando o marido e o filho nas atividades cotidianas do estabelecimento. Nessa união, que extrapola o ambiente familiar, todos interagem, todos se ajudam. São pequenas histórias que exaltam a tradição do ofício que passa de pais para filhos, dos mais velhos que transmitem aos seus descendentes, através do trabalho e de sua prática diária, exemplos de honradez, honestidade e dignidade. Exemplos que, sem dúvida nenhuma, devem ser sempre ressaltados. Histórias simples, de harmonia e cooperação, que contribuem para nos inspirar à construção de um mundo melhor.