Hipertensão Arterial Sistêmica: uma ameaça silenciosa

A hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida como pressão alta, é um dos maiores desafios de saúde pública enfrentados atualmente no Brasil e no mundo. Trata-se de um fator de risco cardiovascular que, na maioria das vezes, se desenvolve de forma assintomática, aumentando o risco de complicações sérias, como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs), perda visual e insuficiência renal.

A condição afeta cerca de 30% dos adultos brasileiros, configurando-se como uma das principais causas de morbidade e mortalidade no país.

A hipertensão ocorre quando a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias permanece elevada ao longo do tempo, causando danos nos vasos sanguíneos e órgãos vitais. Em termos médicos, a pressão arterial é considerada alta quando os valores medidos superam 130 mmHg para a pressão sistólica e 80 mmHg para a diastólica, consistentemente.

O aumento persistente da pressão arterial exige mais esforço do coração, levando a mudanças em sua estrutura e nos vasos sanguíneos. Entre as complicações cardiovasculares decorrentes da hipertensão estão a doença coronariana (que pode resultar em angina e infarto do miocárdio), os acidentes vasculares cerebrais, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal crônica, e a retinopatia hipertensiva, uma complicação que pode levar à cegueira.

Como uma condição silenciosa, a hipertensão muitas vezes não apresenta sintomas até que alcance níveis elevados ou emergenciais. Sintomas como dores de cabeça intensas, fadiga, visão embaçada, palpitações e sangramento nasal surgem, geralmente, no contexto de uma doença já mais avançada, requerendo, em geral, pronta intervenção médica.

O tratamento da hipertensão envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida e, quando necessário, medicamentos. As mudanças recomendadas incluem adotar uma dieta saudável com baixo teor de sal e gorduras saturadas, praticar exercícios físicos regularmente (após liberação médica), manter um peso saudável, limitar o consumo de álcool, a cessação do tabagismo e o gerenciamento do estresse. Para os casos que requerem intervenção farmacológica, os medicamentos anti-hipertensivos devem ser utilizados conforme prescrição médica.

O panorama da hipertensão arterial sistêmica ressalta a imperatividade de uma abordagem precoce e proativa no manejo da saúde, onde a prevenção e o tratamento adequados podem reduzir expressivamente as complicações a ela relacionadas. A conscientização é, pois, o mais poderoso aliado na luta contra este adversário silencioso e extremamente perigoso.