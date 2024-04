Em minha vida sempre busquei a melhor forma de ajudar o próximo, seja nos negócios ou no dia a dia. E vi que o empreendedorismo é a melhor forma de impactar a sociedade e mudar o mundo em minha volta. Em 2024, em que celebramos os 35 anos da AJE Fortaleza, decidi que trataremos mais de perto a temática do empreendedorismo social, podendo nós, jovens, causar um impacto ainda maior na sociedade e poder trazer discussões sobre o assunto.

Mas o que é empreendedorismo social, tema que cresce no mundo corporativo, mas ainda parece inatingível para a maioria? “Desenvolver produtos e serviços que impactem positivamente a sociedade, ajudando a resolver de forma satisfatória problemas enfrentados pelos cidadãos no dia a dia.” De uma forma mais objetiva, pude achar essa definição. Porém, não são só palavras que tornam isso uma mudança: são ações práticas que ajudam a resolver problemas relacionados à saúde, emprego, educação, meio ambiente, moradia, direitos humanos, entre outras questões, utilizando virtudes do empreendedorismo, como a gestão, a criatividade e a inovação.

Com o intuito de fazer a diferença para aqueles que mais precisam, pretendemos contar com a força de nossos 300 associados e o apoio de valorosos parceiros, bem como o apoio inestimável de nossa Diretoria, para ajudar a amenizar problemas enfrentados pela sociedade e a melhorar a qualidade de vida da população. Afinal, o público-alvo do empreendedorismo social são os menos favorecidos, que nem sempre contam com recursos para alcançar benefícios e oportunidades.

Porém, sabiamente diz o ditado que mais relevante do que dar o peixe é ensinar a pescar; dessa forma, buscaremos incentivar ações socioeducativas e de capacitação, de modo a descobrir talentos e fazer aflorar habilidades que resultem em geração de emprego e renda.

Afinal, tanto o empreendedorismo comum quanto o social são motivados por oportunidades, encontrando realização ao verem ideias inovadoras sendo colocadas em prática. E nada melhor do que estimular o aprendizado e o desenvolvimento das comunidades, de forma a transformar vidas para melhor.