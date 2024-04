A revolução da IA nas empresas

A transformação digital é uma realidade indiscutível nos dias de hoje, e as empresas que buscam se manter competitivas não podem ignorar os avanços tecnológicos que moldam o cenário empresarial. Entre as inovações mais impactantes, está o uso da Inteligência Artificial (IA) em processos empresariais para impulsionar a eficiência operacional e a tomada de decisões estratégicas.

A otimização do tempo e o aumento da eficiência nos processos de negócios são benefícios tangíveis da implementação da IA. Com algoritmos avançados, a IA impulsiona a inovação, proporcionando insights valiosos que podem transformar a maneira como as empresas operam. Exemplos disso são os chatbots e assistentes virtuais para responder dúvidas frequentes e a automação de tarefas repetitivas, como digitação de dados e lançamento de notas fiscais.

Um case de destaque no Ceará, que contou com a participação do Grupo Portfolio, é o desenvolvimento do robô Clóvis, uma inovação tecnológica desenvolvida e aplicada pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para automações de atividades judiciais, que foi apontado como referência de Boa Prática no Fórum Permanente de Processualistas Civis e, de forma unânime, foi aprovado como uma boa prática a ser replicada em outros tribunais.

No TJ-CE, o robô atua como aliado dos servidores e possui papel fundamental na celeridade dos atos. Esse é um exemplo no qual a automação de tarefas libera recursos humanos para focarem em atividades mais relevantes, promovendo uma melhoria contínua na experiência dos clientes e reduzindo custos operacionais.

A Inteligência Artificial para negócios, em suma, não é mais uma opção, mas uma necessidade para as empresas que desejam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. A conjugação da tecnologia com a inteligência humana não apenas impulsiona a eficiência operacional, inovação e tomada de decisões estratégicas, mas também abre caminho para um futuro empresarial mais dinâmico e promissor.