Marketing para profissionais da saúde x posicionamento de valor

Toda comunicação, intencional ou não, contribui para a construção da sua imagem quanto profissional e está diretamente ligada à reputação e valor da sua marca.

É comum, para os profissionais da saúde, receberem perguntas como ‘’ qual o valor da consulta?’’ nas plataformas de comunicação digital como Instagram, Google, WhatsApp, mas esse valor está relacionado somente a preço? ‘’Valor’’, que nem sempre se trata de uma moeda de troca por algo que desejamos adquirir fisicamente, mas um preço a ser pago. O Instagram, como uma das maiores plataformas de mídias de acesso no Brasil, sendo a 2° país em números de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de pessoas conectadas, tornou-se um dos maiores meios de compra e venda ‘’gratuita’’ para empresas e profissionais autônomos.

Gerar valor a partir da comunicação digital pode ser um desafio para muitos profissionais da saúde que buscam conciliar atendimentos entre outras tarefas indispensáveis de trabalho. É possível que a maioria dos profissionais da saúde estejam nas mídias sociais, utilizando-as como um escape e distração dos dias exaustivos.

Mas antes desses profissionais iniciarem seu trabalho de marca pessoal nas mídias, é preciso pensar estrategicamente. Reflita sobre as seguintes perguntas: qual a minha reputação hoje e como desejo construí-la? Quem é o meu público e por que eles precisam do meu posicionamento nas mídias?

Além de vídeos ambientes, um belo feed, o valor de marca construído por um profissional da saúde da mídias digitais está diretamente ligado ao seu compromisso com a informação de forma ética.

Mesmo em uma plataforma que detém seu maior fim a distração e passatempo do seu público, o segmento de saúde ainda continua sendo um dos assuntos mais buscados nas plataformas online. Lidar com a evolução de como o seu paciente lida com a busca por informação é e ser o profissional ético que estará presente para repassar conteúdos verídicos e posicionamentos éticos é extremamente necessário para que esse profissional continue em ascensão.