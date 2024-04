Glaucoma: avanços da tecnologia garantem melhores resultados e mais qualidade de vida aos pacientes

O glaucoma é uma condição ocular progressiva que afeta o nervo óptico, responsável por transmitir informações visuais ao cérebro. Geralmente, é associado ao aumento da pressão intraocular, mas também pode ocorrer com pressões normais. O dano ao nervo óptico resulta em perda gradual e irreversível da visão periférica, podendo levar à cegueira se não for diagnosticado e tratado precocemente.

Os avanços na tecnologia têm revolucionado a abordagem da cirurgia de glaucoma, oferecendo novas opções de tratamento e melhorando os resultados para os pacientes. A enfermidade, uma das principais causas de cegueira no mundo, é uma doença ocular crônica caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, que pode levar a danos no nervo óptico e perda progressiva da visão.

Nesse sentido, uma das inovações mais significativas na cirurgia de glaucoma é a introdução de dispositivos minimamente invasivos, como os stents trabeculares e os sistemas de drenagem subconjuntival.

Os dispositivos ajudam a melhorar o fluxo de fluido dentro do olho, reduzindo a pressão intraocular de forma eficaz e segura. Além disso, eles são menos invasivos do que as técnicas cirúrgicas tradicionais, resultando em tempos de recuperação mais curtos e menos complicações pós-operatórias. Os lasers podem ser usados para fazer pequenas aberturas na malha trabecular, permitindo que o fluxo ocular flua mais livremente e reduzindo a pressão no olho.

A telemedicina também está se tornando uma ferramenta valiosa, facilitando o acesso a cuidados especializados, mesmo em áreas remotas.

Há também ganhos consideráveis na tecnologia de imagens, como a tomografia de coerência óptica (OCT), permitindo uma melhor avaliação e monitoramento da progressão do glaucoma ao longo do tempo. O exame ajuda os oftalmologistas a identificar sinais precoces de danos no nervo óptico e a ajustar o tratamento de acordo com as necessidades individuais de cada paciente.

Os avanços na tecnologia estão transformando a abordagem da cirurgia de glaucoma, oferecendo novas opções de tratamento, melhorando os resultados e proporcionando uma melhor qualidade de vida para os pacientes.