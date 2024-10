Networking: a alma do negócio

Em um mundo cada vez mais conectado, as relações pessoais são mais importantes do que nunca para o sucesso profissional e empresarial. O networking, a habilidade de construir e nutrir conexões, tornou-se a base dos negócios, abrindo caminhos para o crescimento de carreiras e empresas.

Mais do que apenas fazer contatos, o networking é sobre troca de experiências, criar oportunidades e formar uma rede de apoio sólida. Ao ampliar sua rede, você não só aprende mais sobre o mercado e as tendências, como também se posiciona como alguém ativo e envolvido. Mas, para que isso aconteça de forma autêntica, é preciso ir além da troca de cartões de visita. O foco deve ser em construir relações genuínas, baseadas na confiança e no respeito. Dedicar tempo para conhecer quem está do outro lado, entender seus interesses e oferecer ajuda verdadeira são passos fundamentais.

Participar de congressos, feiras e encontros profissionais, assim como eventos sociais, são ótimas maneiras de expandir sua rede. Além disso, as plataformas digitais permitem que você se conecte com pessoas ao redor do mundo, ampliando ainda mais suas oportunidades. Porém, manter essas conexões ativas é essencial: mandar mensagens, comentar postagens, celebrar conquistas são formas de nutrir esses laços de maneira sincera.

No Ceará, a ADVB é uma grande incentivadora do networking entre empresários e profissionais de diferentes áreas. A associação promove eventos como a Rota de Networking, o MKT Night e o Prêmio Top de Vendas, oferecendo espaços onde essa troca de experiências pode florescer, impulsionando o desenvolvimento econômico do estado.

O networking é mais que trocar cartões — é um processo contínuo de construção de relações que exige tempo, dedicação e autenticidade. Ao investir na sua rede de contatos, você não apenas abre portas para novas oportunidades, mas também fortalece seu próprio crescimento profissional e empresarial.

Rodrigo Bitar é presidente da ADVB CE