Mulheres no empreendedorismo: exemplos de antifragilidade

No dia 17 de agosto celebramos o Dia Nacional da Mulher Empresária. Como homem que convive com mulheres empreendedoras, tenho visto de perto os desafios e conquistas desse segmento essencial da economia. Apesar da expansão do empreendedorismo feminino no Brasil, muitas mulheres enfrentam obstáculos significativos, incluindo a carga tributária e a burocracia, com desafios impostos pelo Estado que frequentemente complicam sua trajetória.

Conciliar trabalho, cuidados com a família e, muitas vezes, estudos é desafiador. Muitas empreendedoras enfrentam sobrecarga de responsabilidades domésticas, o que pode aumentar o estresse e limitar o tempo para descanso e desenvolvimento pessoal. Essa dupla jornada demanda gestão eficiente do tempo e estratégias de organização.

Além disso, a burocracia e a carga tributária no Brasil são grandes barreiras. O sistema complexo desvia as empresárias dos aspectos estratégicos de seus negócios e consome recursos, complicando ainda mais a gestão fiscal para aquelas que já lidam com várias responsabilidades.

Apesar dos desafios, muitas mulheres mostram uma antifragilidade notável. A história de Chieko Aoki, fundadora da rede de hotéis Blue Tree, é um exemplo disso. Começando com um pequeno hotel em São Paulo, Aoki expandiu seus negócios para uma rede renomada, demonstrando como determinação e visão podem transformar obstáculos em oportunidades e contribuir significativamente para a economia e a sociedade. Essas histórias destacam a determinação das mulheres empreendedoras e como suas estratégias, como redes de apoio e gestão do tempo, são essenciais para superar desafios e alcançar o sucesso.

O impacto positivo das mulheres empreendedoras vai além das suas conquistas individuais. Reconhecer seu trabalho é fundamental, pois suas realizações são frutos de dedicação, competência e mérito. Ao valorizar suas conquistas, destacamos o talento e a determinação que elas trazem para o mercado, estimulando um ambiente mais competitivo e inovador. Dessa forma, celebramos a meritocracia e incentivamos outras mulheres a seguirem seus exemplos, contribuindo para um crescimento econômico mais robusto e diversificado.

Wilson Sá é sócio-fundador e CEO da PWR Gestão